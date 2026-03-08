Je to zázračný chlapec, vyvolený, tvrdia. Francúzi vidia v mladíkovi nástupcu Pogačara

Je to talent, ktorý nemožno prehliadnuť. Kým množstvo cyklistov v jeho veku bojuje o miesto vo World Tour tíme, on dosahuje v konkurencii Tadeja Pogačara, Remca Evenepoela a ďalších špičkové výsledky.
Francúz Paul Seixas už ako 18-ročný skončil ôsmy v celkovom poradí Critérium du Dauphiné, čo sa tak mladému pretekárovi nepodarilo desaťročia.
Následne ovládol Tour de l'Avenir, 19. narodeniny oslávil striebrom v mix štafete na MS, získal bronz na ME či finišoval siedmy na Okolo Lombardska.
Rodák z Lyonu je právom označovaný za jeden z najväčších talentov súčasnosti a v jeho rodnej krajine ho už vidia so žltým dresom na Tour de France.
"Paul je komplexný jazdec a myslím si, že nie je nič, čo by nedokázal. Môže byť nástupcom Pogačara. Nie nevyhnutne v počte víťazstiev, ale tým, ako preteká," povedal Pierre Menjot z denníka L'Equipe.
Súper ho úmyselne blokoval
Seixas na začiatku tejto sezóny zbiera prvé profesionálne víťazstvá a v sobotu zviedol ďalší súboj s fenoménom, ku ktorému ho prirovnávajú.
Pri premiére na prašnej klasike Strade Bianche bol jednoznačne najsilnejší z jazdcov, ktorí mali Pogačarovi sťažiť cestu za štvrtým triumfom.
VIDEO: Zostrih z pretekov Strade Bianche 2026
Keď Slovinec, už tradične, zaútočil v šotolinovom úseku Monte Sante Marie, bol to práve Seixas, kto sa ho najdlhšie dokázal držať. A možno by vydržal ešte dlhšie, ak by ho nezdržal Isaac Del Toro.
"Bola to ich hra. Keď Pogačar útočil v zjazde, Del Toro tam nechal medzeru a navyše ma úmyselne zablokoval. Nie raz alebo dvakrát, ale až trikrát.
Stratil som za ním veľa času a stálo ma veľa úsilia dotiahnuť sa. Nakoniec mi chýbalo v stúpaní asi 500 metrov," povedal Francúz po pretekoch.
Na jeho škodu s ním po najťažšom úseku trate zostal iba Del Toro, ktorý nemal záujem stíhať Pogačara a vyvážal sa za zadným kolesom súpera.
Očakávalo sa, že práve vďaka tomuto taktizovaniu bude mať druhý muž vlaňajšieho Gira v závere viac síl, no opak bol pravdou. S minútovou stratou finišoval na Piazza del Campo v Siene ako druhý Seixas.
"Hodnotím to pozitívne, keďže sme si prišli po pódium. Bol to ambiciózny cieľ, keďže som tu predtým nesúťažil a šotolinové sektory som sotva poznal. Ako tím sme však odviedli skvelú prácu," doplnil.
Zapôsobil aj na velikána
Seixas nepochádza z tradičnej cyklistickej rodiny, no už v mladom veku má všetky predpoklady, aby zbieral jeden úspech za druhým.
Zvláda náročné stúpania, má veľmi dobrú časovku a nebojí sa útočiť, čo dokázal takmer 42 km dlhým sólom pri víťazstve na klasike Faun-Ardèche. "Sledoval som ho a to, čo predviedol, bolo pôsobivé," vraví Eddy Merckx.
Do konca sezóny 2027 má mladý Francúz podpísaný kontakt s tímom Decathlon CMA CGM, pričom Patrick Lefevere nedávno priznal, že nechýbalo veľa, aby si obliekal dres Soudalu Quick-Step.
"Ešte nedávno sedel tento zázračný chlapec v mojej kancelárii vo Wevelgeme spolu so svojou matkou. Avšak, zatiaľ čo sa dolaďovali veci, začal AG2R sponzorovať Decathlon, čo posunulo tím o dve úrovne vyššie.
Naša šanca bola fuč. Je to škoda, pretože by bol perfektnou náhradou za Remca Evenepoela," napísal Lefevere vo svojom stĺpčeku pre Het Nieuwsblad.
Jeho výkon na Strade Bianche vyzdvihol aj Pogačar, ktorý sa rekordným štvrtým víťazstvom odpútal od legendárneho Švajčiara Fabiána Cancellaru.
"Videl som, že v najstrmších úsekoch stúpania išiel na maximum. Rozhodol som sa, že pôjdem naplno až na vrchol a tam zistím, či sa ku mne pripojí.
Vytvorila sa však medzera, ktorá mi stačila. Každopádne, tieto deti na mňa tak tvrdo tlačia, že sa musím stále zlepšovať," povedal pre Sporzu.
Madiot: Nemá slabé miesto
Na rozdiel od Pogačara diváci neuvidia Seixasa na dláždených monumentoch, hoci je šanca, že ako bývalý cyklokrosár si v budúcnosti skúsi aj tie.
Podľa novinára Pierra Menjota by z top piatich klasík mohol dosahovať najlepšie výsledky na Liége - Bastogne - Liége a na Okolo Lombardska.
Zároveň je už v mladom veku tým cyklistom, ktorému celé Francúzsko verí, že zlomí vyše 40-ročné čakanie na domáceho víťaza najslávnejších pretekov.
VIDEO: Víťazstvo Paula Seixasa na klasike Faun-Ardèche
V rádiu RMC o ňom v superlatívoch rozprával šéf Groupama-FDJ United Marc Madiot. Už teraz zaraďuje Seixasa medzi top 6 cyklistov, spolu s Pogačarom, Del Torom, van der Poelom, Vingegaardom a Evenepoelom.
"Dnes je v športe všetko rýchlejšie a 19 či 20-roční chlapci dosahujú fyzickú úroveň, ktorá bola ešte pred zopár rokmi nepredstaviteľná.
Aktuálne nemá Seixas slabé miesto. Myslím si, že je vyvolený a tým jazdcom, od ktorého Francúzsko očakáva víťazstvo na Tour," vraví Madiot.
Podľa informácii L'Equipe je čoraz reálnejšie, že by Paul Seixas mohol debutovať na Tour de France už v tomto roku. Najbližšie sa predstaví na Okolo Baskicka, absolvuje ardénske klasiky a cieľom sú aj MS v Kanade.
"Účasť na Tour je jeden z mojich najväčších snov, ale nie som ňou posadnutý. Viem, že ju raz pôjdem. Či to bude v tejto sezóne alebo o rok, nie je pre mňa až také dôležité," dodal 19-ročný supertalent.