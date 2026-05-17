Nemohol mať výhovorky, musel chytať. Puk je všade rovnaký, hovoril Gajan

Predstavte si, že sa ráno zobudíte a zazvoní vám telefón. Na druhej strane je šéf s jasným odkazom: o tri hodiny musíte nastúpiť do práce, podať stopercentný výkon a zvládnuť tlak desaťtisícov ľudí, ktorí vás pri práci budú s určitosťou sledovať.
Presne do takej situácie sa dostal slovenský brankár Adam Gajan, ktorý sa len ráno pred zápasom proti Taliansku dozvedel, že bude chytať.
„V podstate nikoho nezaujíma, kedy som sa to dozvedel. Musel som chytať, nerozmýšľal som nad žiadnymi výhovorkami," vravel v mixzóne mladý gólman.
V premiérovom zápase na MS pochytal 23 striel Talianov, Slovákom výraznou mierou pomohol k výhre 4:1.
Chytal ako vždy
Gajan sa dozvedel, že ide do brány len polhodinu pred odchodom na zápas. Slovenská jednotka – Samuel Hlavaj - mal zdravotné problémy a nemohol tak nastúpiť.
Všetko zrazu prebiehalo zrýchlene.
„Prvýkrát po pár rokoch som si nestihol spraviť svoju klasickú rutinu pred zápasom,“ hovoril vysmiaty Gajan po víťaznom debute na šampionáte.
„Jednoducho som išiel do brány, chytal som ako vždy a hlavne som rád, že sme vyhrali.“
V prvých dvoch tretinách Taliani príliš nehrozili a na mladého debutanta vyslali len desať striel.
Nuda pre slovenského brankára skončila v tretej tretine, kde sa Taliani rozbehli a vystrelili 14-krát.
Jediný gól strelili po Gajanovej chybnej rozohrávke – puk poslal priamo na hokejku súpera. Presadil sa 19-ročný rodák z Dominikánskej republiky, Gabriel Nitz.
„Pri tom góle som trochu zaváhal v rozohrávke, nevedel som, kam to poslať, a dali na 3:1, čo im dodalo momentum,“ vysvetľoval mladík.
22-ročný brankár si po inkasovanom góle pripomenul, čo má napísané na prilbe: „Stay in the moment“ - zostaň v prítomnom okamihu. Na to sa po svojej chybe sústredil.
„Niekedy vám v takých veľkých zápasoch odíde hlava, ale ja sa snažím chytať tak, akoby to bol obyčajný prípravný zápas v klube. Ten puk je stále rovnaký.“
Čederlemu sa budú smiať
„Dnes sme mohli vidieť, ako sa chceme na tomto turnaji prezentovať," hodnotil výkon Slovákov útočník Martin Faško-Rudáš.
Tím podľa neho podal kolektívny výkon.
„Až na ten jeden inkasovaný gól sme podľa mňa viac-menej kontrolovali hru a boli sme lepším tímom."
Na olympiádu do Talianska smerovali najväčšie osobnosti súčasného slovenského hokeja. Na MS neprišiel ani len zlomok tejto zostavy.