    ONLINE: Nemecko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|17. máj 2026 o 17:20
    Sportnet|17. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Nemecko - Lotyšsko.

    Nemecko a Lotyšsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Nemecko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    17.05.2026 o 20:20
    Nemecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny A postaví Nemecko a Lotyšsko.

    Obe mužstvá vstúpili do svetového šampionát neúspešne, hoci sa proti favoritom vo svojom zápase držali. Nemci nestačili na Fínsko 1:3, zatiaľ čo Lotyšsko podľahlo domácemu výberu Švajčiarska 2:4.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    1 - 1
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Adam Gajan a Sebastián Čederle po víťazstve v zápase Slovensko - Taliansko.
    Nemohol mať výhovorky, musel chytať. Puk je všade rovnaký, hovoril Gajan
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 17:24
    Nemohol mať výhovorky, musel chytať. Puk je všade rovnaký, hovoril Gajan
