    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    2 - 6
    0:2, 1:3, 1:1
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideoReakcie

    Švédsko suverénne uspelo v severskom derby. Získalo prvé body na svetovom šampionáte

    Švédi oslavujú gól na MS v hokeji 2026 proti Dánsku.
    Fotogaléria (8)
    Švédi oslavujú gól na MS v hokeji 2026 proti Dánsku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|17. máj 2026 o 19:03
    ShareTweet0

    Švédsko dnes zdolalo Dánsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Dánsko - Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

    Góly: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Stenberg, Raymond), 26. Raymond (Persson, de La Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. L. Karlsson (Holmström, A. Johansson).

    Rozhodcovia: Borga (Švajč.), MacFarlane – Rey (obaja USA), Davidonis (Lot.), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0

    Diváci: 5095

    Dánsko: Sögaard - Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Scheel – From, A. True, Olesen – Blichfeld, Russell, Aagaard – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Poulsen – Schultz, Kjär, Storm

    Švédsko: Söderblom – Ekholm, Larsson, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, De La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, Berglund, Grundström – Asplund

    Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Dánsko 6:2 v nedeľňajšom zápase základnej skupine B na MS v hokeji 2026.

    V prvej polovici duelu si vypracovali štvorgólový náskok a neskôr dokázali odpovedať na oba presné zásahy Dánov. Pre Švédov to boli prvé tri body na turnaji, Dáni nebodovali ani vo svojom druhom zápase.

    Reprezentanti Dánska nastúpia na ďalší zápas v pondelok 18. mája od 16.20 proti Kanade, Švédi budú hrať v rovnaký deň od 20.20 s Českom.

    Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Hráč Švédska Linus Karlsson a brankár Dánska Mads Sögaard počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédski hokejisti Mattias Ekholm (vľavo) a Viggo Björck sa tešia z gólu počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédsky hráč Jacob de la Rose (vľavo) a Anders Koch z Dánska počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Dánsky brankár Mads Sogaard inkasuje svoj štvrtý gól počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    8 fotografií
    Dánsky brankár Mads Sogaard chytá puk popri dánskych hráčoch Malte Setkov (3) a Markus Lauridsen (22) a švédskom útočníkovi Lucasovi Raymondovi (#13) počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Vľavo Dán Frederik Storm a Jack Berglund počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Tréner Švédska Sam Hallam počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Brankár Dánska Mads Sogaard počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.

    Do streleckej listiny sa zapísal aj Viggo Björck, ktorý sa stal vo veku 18 rokov a 66 dní najmladším Švédom s gólom na MS.

    VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hlasy po zápase

    Viggo Björck, útočník Švédska: „Chcem len pomôcť tímu, nemyslím na žiadne osobné rekordy. Vždy je však pekné strieľať góly.“

    Frederik Storm, obranca Dánska: „Mali sme niekoľko zlých striedaní, počas ktorých sa súper dostal do šancí. Musíme byť lepší v detailoch a navzájom si pomáhať. Prvá tretina bola celkom dobrá, hoci sme v nej dostali dva góly. Mali sme aj veľa vylúčených a doplatili sme na to.“

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    4 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    0 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:24
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Švédsko suverénne uspelo v severskom derby. Získalo prvé body na svetovom šampionáte