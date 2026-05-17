Švédsko suverénne uspelo v severskom derby. Získalo prvé body na svetovom šampionáte

MS v hokeji 2026 - skupina B
Dánsko - Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Góly: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Stenberg, Raymond), 26. Raymond (Persson, de La Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. L. Karlsson (Holmström, A. Johansson).
Rozhodcovia: Borga (Švajč.), MacFarlane – Rey (obaja USA), Davidonis (Lot.), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 5095
Dánsko: Sögaard - Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Scheel – From, A. True, Olesen – Blichfeld, Russell, Aagaard – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Poulsen – Schultz, Kjär, Storm
Švédsko: Söderblom – Ekholm, Larsson, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, De La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, Berglund, Grundström – Asplund
Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Dánsko 6:2 v nedeľňajšom zápase základnej skupine B na MS v hokeji 2026.
V prvej polovici duelu si vypracovali štvorgólový náskok a neskôr dokázali odpovedať na oba presné zásahy Dánov. Pre Švédov to boli prvé tri body na turnaji, Dáni nebodovali ani vo svojom druhom zápase.
Reprezentanti Dánska nastúpia na ďalší zápas v pondelok 18. mája od 16.20 proti Kanade, Švédi budú hrať v rovnaký deň od 20.20 s Českom.
Do streleckej listiny sa zapísal aj Viggo Björck, ktorý sa stal vo veku 18 rokov a 66 dní najmladším Švédom s gólom na MS.
Tabuľka: Skupina B
Hlasy po zápase
Viggo Björck, útočník Švédska: „Chcem len pomôcť tímu, nemyslím na žiadne osobné rekordy. Vždy je však pekné strieľať góly.“
Frederik Storm, obranca Dánska: „Mali sme niekoľko zlých striedaní, počas ktorých sa súper dostal do šancí. Musíme byť lepší v detailoch a navzájom si pomáhať. Prvá tretina bola celkom dobrá, hoci sme v nej dostali dva góly. Mali sme aj veľa vylúčených a doplatili sme na to.“
