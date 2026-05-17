Hrivík a Pospíšil opäť gólový, Gajan inkasoval iba raz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Taliansko po výsledku 4:1.
Zverenci Vladimíra Országha rozhodli o svojom triumfe v závere druhej tretiny, keď dal gól na priebežných 2:0 Jozef Viliam Kmec. Ako sa napokon ukázalo, tento gól bol víťazný.
Okrem Kmeca dali gól aj kapitán Marek Hrivík, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.
MS v hokeji 2026 - program 17. máj
17.05. 12:20
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
17.05. 12:20
Taliansko
1 - 4
Slovensko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
Veľká Británia
1 - 5
USA
Swiss Life Arena
17.05. 16:20
| Skupina B
Dánsko
vs.
Švédsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 16:20
| Skupina A
Rakúsko
vs.
Maďarsko
Swiss Life Arena
17.05. 20:20
| Skupina B
Nórsko
vs.
Slovinsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 20:20
| Skupina A
Nemecko
vs.
Lotyšsko
Swiss Life Arena
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body