VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Taliansko po výsledku 4:1.
Úvodná tretina priniesla spočiatku opatrný hokej z oboch strán. Desať minút sa mužstvá pozorne strážili a ani jeden tím nechcel urobiť chybu, ktorá by mohla znamenať zmenu skóre.
Zlom prišiel až po vylúčení Trivellata v polovici prvej časti hry, po ktorom slovenský tím výrazne zvýšil ofenzívnu aktivitu a zatlačil Talianov pred ich bránku.
Tlak slovenského mužstva vyústil v 14. minúte do úvodného gólu stretnutia. Po výbornej strieľanej prihrávke Rosandiča sa pred bránkou najlepšie zorientoval Hrivík, ktorý usmernil puk za chrbát Smitha a zaznamenal svoj druhý presný zásah na turnaji.
Slováci sa po góle upokojili a kontrolovali dianie na ľade, pričom Talianov prakticky nepúšťali do výraznejších šancí.
V prostrednej časti hry pokračovala slovenská dominancia. Tím spod Tatier si vytvoril viacero sľubných príležitostí, no druhý gól dlho neprichádzal.
V dobrých pozíciách sa ocitli Sýkora, Mešár aj aktívny Hrivík, no Taliani odolávali buď vďaka zákrokom Smitha alebo nepresnému slovenskému zakončeniu.
Dôležitý moment prišiel v závere druhej tretiny. Slovenská reprezentácia využila rýchly protiútok v 40. minúte na strelenie druhého gólu v zápase.
Výbornú prácu odviedol Faško-Rudáš, ktorý posunul puk na Čederleho, ten ešte našiel Kmeca a mladý obranca na dvakrát prekonal Smitha. Kmec zaznamenal premiérový gól v reprezentačnom drese.
Slováci vstúpili do tretej tretiny ideálne, keď už po niekoľkých sekundách zvýšil Kristián Pospíšil na 3:0.
Taliani síce po chybe Gajana pri rozohrávke zásluhou Nitza znížili, slovenský tím však ďalšiu drámu nepripustil a v presilovej hre definitívne spečatil triumf Okuliar, ktorý v 55. minúte upravil na konečných 4:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026