    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    0:1, 0:1, 1:2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Brankár Adam Gajan v zápase proti Taliansku.
    Hrivík a Pospíšil opäť gólový, Gajan inkasoval iba raz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slováci pokračujú bez straty bodu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Taliansko
    Daniel Mantenuto a Adam Gajan.
    Slováci sa narobili na gól, no to k tomu patrí. Gajo všetko pochytal, vravel Országh
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet|17. máj 2026 o 15:18
    Video, zostrih a góly zo zápasu Slovensko - Taliansko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Taliansko po výsledku 4:1.

    Úvodná tretina priniesla spočiatku opatrný hokej z oboch strán. Desať minút sa mužstvá pozorne strážili a ani jeden tím nechcel urobiť chybu, ktorá by mohla znamenať zmenu skóre.

    Zlom prišiel až po vylúčení Trivellata v polovici prvej časti hry, po ktorom slovenský tím výrazne zvýšil ofenzívnu aktivitu a zatlačil Talianov pred ich bránku.

    Tlak slovenského mužstva vyústil v 14. minúte do úvodného gólu stretnutia. Po výbornej strieľanej prihrávke Rosandiča sa pred bránkou najlepšie zorientoval Hrivík, ktorý usmernil puk za chrbát Smitha a zaznamenal svoj druhý presný zásah na turnaji.

    Slováci sa po góle upokojili a kontrolovali dianie na ľade, pričom Talianov prakticky nepúšťali do výraznejších šancí.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke zľava Kristián Pospíšil a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská fanúšička s vlajkou pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa úvodný gól brankárovi Jacobovi Smithovi (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Maxim Štrbák (obaja Slovensko) a Daniel Mantenuto (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava Martin Faško-Rudáš (Slovensko) a Phil Pietroniro (Taliansko) v súboji o puk počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Martin Faško-Rudáš a Luka Radivojevič (všetci Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Vpravo Marek Hrivik oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Marek Hrivik strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Adam Sykora a Phil Pietroniro počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Brankár Adam Gajan a Daniel Mantenuto počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan (Slovensko) a Matthias Mantinger (Taliansko) a Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí druhý zľava tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava asistenti trénera Peter Frühauf, Todd Woodcroft, hlavný tréner Vladimír Országh, asistent trénera Ján Pardavý a lekár tímu Pavol Lauko počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) dostáva tretí gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) a Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke druhá gólová akcia Slovenska, zľava brankár Jacob Smith, Matthew Bradley, Tommy Purdeller (všetci Taliansko), Adam Sýkora a Sebastián Čederle (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, vľavo strelec gólu Jozef Viliam Kmec a v popredí Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, sprava strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Martin Faško-Rudáš a Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, zľava Martin Faško-Rudáš, strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Sebastián Čederle a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Slovakia's players and Italy's players argue during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Servac Petrovsky, left, vies for the puck against Italy's Marco Zanetti during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, hugged by teammates, celebrates his goal with his teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, left, scores against Italy's goaltender Jacob Smith during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil #76, vies for the puck against Italy's Matthias Mantinger #22 left, Italy's Dylan di Perna #90, and Italy's goaltender Jacob Smith, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Marek Hrivik, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Na snímke gól v bránke Adama Gajana (Slovensko) po strele Taliana Gabriela Nitza (nie je na snímke) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Gabriel Nitz (Taliansko) sa teší z gólu so spoluhráčom Carminem Buonom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretieho gólu, s č. 22 strelec gólu Kristián Pospíšil v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretie gólu, sprava strelec gólu Kristián Pospíšil, Martin Faško-Rudáš, Martin Pospíšil, Oliver Okuliar a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Kristán Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Martinom Pospíšilom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí uprostred hlavný tréner Vladimír Országh, v popredí sprava hokejisti Sebastián Čederle, Martin Chromiak, Filip Mešár a kapitán Marek Hrivík v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.

    V prostrednej časti hry pokračovala slovenská dominancia. Tím spod Tatier si vytvoril viacero sľubných príležitostí, no druhý gól dlho neprichádzal.

    V dobrých pozíciách sa ocitli Sýkora, Mešár aj aktívny Hrivík, no Taliani odolávali buď vďaka zákrokom Smitha alebo nepresnému slovenskému zakončeniu.

    Dôležitý moment prišiel v závere druhej tretiny. Slovenská reprezentácia využila rýchly protiútok v 40. minúte na strelenie druhého gólu v zápase.

    Výbornú prácu odviedol Faško-Rudáš, ktorý posunul puk na Čederleho, ten ešte našiel Kmeca a mladý obranca na dvakrát prekonal Smitha. Kmec zaznamenal premiérový gól v reprezentačnom drese.

    Slováci vstúpili do tretej tretiny ideálne, keď už po niekoľkých sekundách zvýšil Kristián Pospíšil na 3:0.

    Taliani síce po chybe Gajana pri rozohrávke zásluhou Nitza znížili, slovenský tím však ďalšiu drámu nepripustil a v presilovej hre definitívne spečatil triumf Okuliar, ktorý v 55. minúte upravil na konečných 4:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

