Českí experti chvália stúpajúcu formu Slovákov. Ťažké váhy však ešte len prídu, varujú

Slovenskí hokejisti zvládli aj svoj druhý zápas na majstrovstvách sveta a po víťazstve nad Talianskom 4:1 zostávajú v skupine B stopercentní.
Na papieri išlo o povinné tri body, no českí experti upozorňovali, že duel nebol taký jednoduchý, ako sa mohlo na prvý pohľad zdať.
„Slováci dnes boli vo všetkých radoch lepší, ale takto mladý tím potrebuje získaný náskok potvrdiť. To sa dnes podarilo,“ zhodnotil na ČT Sport komentátor Róbert Záruba.
Slovensko po triumfoch nad Nórskom a Talianskom získalo šesť bodov a usadilo sa na čele skupiny spolu s Kanadou. Podľa expertov je to presne scenár, ktorý tím Vladimíra Országha potreboval.
Zápasy proti súperom, ktorí môžu v boji o štvrťfinále konkurovať, musí zvládať bez zaváhania.
Prekvapivo kvalitný výkon
Úvod stretnutia bol vyrovnanejší, než sa očakávalo. Taliani sa nesústredili len na bránenie, ale snažili sa hrať aktívne a odvážne.
„Prekvapilo ma, že sa nestiahli. Chceli hrať vyrovnaný a ofenzívny hokej,“ poznamenal expert Milan Antoš.
„Taliani do toho dali srdce a tvorivosť, ktorej boli schopní,“ doplnil Záruba.
Rozhodujúci moment prvej tretiny prišiel po slovenskej presilovke, keď zverenci Vladimíra Országha využili tlak na talianskeho brankára.
Obranca Mislav Rosandič nenapálil puk bezhlavo, ale jemne ho posunul do ideálneho priestoru pred bránkou. Marek Hrivík už iba nastavil hokejku a otvoril skóre.
„Strelená nahrávka je polovica gólu. Žiadna prudká rana, len perfektné načasovanie do čepele,“ vysvetľoval Antoš.
„Ak niekto pochyboval, že si Rosandič zaslúži miesto na majstrovstvách sveta, tak sa mýlil. Už dal dve vynikajúce prihrávky na góly Slovenska,“ zhrnul aktivitu slovenského obrancu v prvých dvoch zápasoch na MS Záruba.
Dôležitý gól do šatne
Slovenský tím postupne začal získavať prevahu. V druhej tretine lepšie korčuľoval, častejšie sa usádzal v útočnom pásme a Talianov tlačil do chýb.
Veľkú šancu mal v oslabení Adam Sýkora, ktorý sa dostal sám pred brankára.
„Druhá tretina hrá s aktívnejším tímom,“ poznamenal Záruba, keď Taliani čoraz viac bránili „zubami-nechtami“ jednogólové manko.
Zlom prišiel v úplnom závere druhého dejstva. Slováci sa dostali do prečíslenia troch proti dvom. Jozef Viliam Kmec najskôr minul bránu, no odrazený puk si našiel a z dorážky strelil svoj prvý reprezentačný gól.
„Prečíslenie bolo veľmi dobre vyriešené. Prvá strela nevyšla, ale pri dorážke ho nik nebránil,“ hodnotil Antoš.
Podľa Zárubu mal zásah veľkú psychologickú hodnotu. „Veľmi dôležitý gól do šatne, ktorý vyjadruje prevahu slovenského tímu v druhej tretine.“
V štúdiu Michal Dimitrov dodal, že Talianom sa postupne „rozpadol systém a zodpovednosť z prvej tretiny“.
Chytrí bratia
Ak druhý gól Talianov zlomil, tretí ich definitívne položil. Už po tridsiatich sekundách tretej tretiny Martin Pospíšil našiel krížnou prihrávkou svojho brata Kristiána a ten z prvej zvýšil na 3:0.
„Kristián to vyriešil logicky, vôbec sa nestiahoval k bráne. Je vidieť, že bratia sú schopní vymyslieť niečo chytré,“ ocenil Antoš.
Slovákov na chvíľu zaskočil taliansky gól Gabriela Nitza. Záruba upozornil, že mladý tím po inkasovaní pôsobil opatrnejšie a miestami až ustráchane.
„Je potrebné, aby Slováci hrali na puku a ďalej kombinovali,“ reagoval Antoš.
Definitívnu poistku pridal Oliver Okuliar v presilovej hre. Kľúčový moment opäť pripravil Martin Pospíšil, ktorý našiel spoluhráča presnou prihrávkou. „Posúvali puk veľmi rýchlo. To bola geniálna prihrávka,“ pochválil Antoš.
Záruba s úsmevom doplnil stručný, ale výstižný komentár: „Pašerácky puk.“
Povinnosť splnená
V štúdiu ČT Sport asistent trénera David Moravec označil duel za očakávané potvrdenie rastúcej formy.
„Slováci splnili povinnosť. Na začiatku bol zápas vyrovnaný, ale postupne začali byť istejší a dávať góly. Myslím si, že tento tím môže byť ešte lepší. Teraz ich chválime, ale ešte prídu ťažšie váhy.“
Experti sa zhodli, že skutočné previerky ešte len prídu. Slovensko síce úspešne zvládlo zápasy s Nórskom a Talianskom, no až duely proti silnejším súperom ukážu skutočný potenciál mužstva.
„Potrebujete začať dobre, potrebujete víťazstvá a ukázať mladému tímu cestu. To sa Slovákom podarilo,“ uzavrel Antoš.
Slovenskí reprezentanti nastúpia na ďalší zápas v utorok 19. mája o 20.20 proti Slovinsku. Ak uspejú aj v ďalšom zápase, výrazne sa priblížia k postupu do štvrťfinále.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body