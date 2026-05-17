    17.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    0:1, 0:1, 1:2
    Adam Gajan a Sebastián Čederle po víťazstve v zápase Slovensko - Taliansko.
    Nemohol mať výhovorky, musel chytať. Puk je všade rovnaký, hovoril Gajan
    Tréner Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.
    Prečo nechytal Hlavaj a čo povedali Mešárovi? Každý zápas bude boj o život, vraví Országh
    Marek Hrivík oslavuje gól do talianskej siete.
    Českí experti chvália stúpajúcu formu Slovákov. Ťažké váhy však ešte len prídu, varujú
    Brankár Adam Gajan v zápase proti Taliansku.
    Hrivík a Pospíšil opäť gólový, Gajan inkasoval iba raz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slováci pokračujú bez straty bodu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Taliansko
    Daniel Mantenuto a Adam Gajan.
    Slováci sa narobili na gól, no to k tomu patrí. Gajo všetko pochytal, vravel Országh
    Českí experti chvália stúpajúcu formu Slovákov. Ťažké váhy však ešte len prídu, varujú

    Marek Hrivík oslavuje gól do talianskej siete.
    Fotogaléria (39)
    Marek Hrivík oslavuje gól do talianskej siete. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Nikola Černáková|17. máj 2026 o 15:54 (aktualizované 17. máj 2026 o 13:48)
    Najlepší hráč bol Marek Hrivík.

    Slovenskí hokejisti zvládli aj svoj druhý zápas na majstrovstvách sveta a po víťazstve nad Talianskom 4:1 zostávajú v skupine B stopercentní. 

    Na papieri išlo o povinné tri body, no českí experti upozorňovali, že duel nebol taký jednoduchý, ako sa mohlo na prvý pohľad zdať.

    „Slováci dnes boli vo všetkých radoch lepší, ale takto mladý tím potrebuje získaný náskok potvrdiť. To sa dnes podarilo,“ zhodnotil na ČT Sport komentátor Róbert Záruba.

    Slovensko po triumfoch nad Nórskom a Talianskom získalo šesť bodov a usadilo sa na čele skupiny spolu s Kanadou. Podľa expertov je to presne scenár, ktorý tím Vladimíra Országha potreboval. 

    Zápasy proti súperom, ktorí môžu v boji o štvrťfinále konkurovať, musí zvládať bez zaváhania.

    Prekvapivo kvalitný výkon

    Úvod stretnutia bol vyrovnanejší, než sa očakávalo. Taliani sa nesústredili len na bránenie, ale snažili sa hrať aktívne a odvážne.

    „Prekvapilo ma, že sa nestiahli. Chceli hrať vyrovnaný a ofenzívny hokej,“ poznamenal expert Milan Antoš.

    „Taliani do toho dali srdce a tvorivosť, ktorej boli schopní,“ doplnil Záruba. 

