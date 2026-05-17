VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Rakúska zvíťazili na majstrovstvách sveta v Zürichu nad Maďarskom 4: 2 a sú s plným počtom šiestich bodov na čele skupiny A o skóre pred Fínskom a Švajčiarskom.
Aj vďaka dvom gólom Thima Nickla nadviazali na sobotňajšie víťazstvo nad Veľkou Britániou 5:2. Maďari zostávajú bez bodového zisku.
V čase 5:01 otvorili Rakúšania skóre v presilovej hre pri treste Milána Horvátha. Po Schneiderovej strele od modrej čiary dorazil puk bekhendom za Bálizsa Rohrer.
V 12. min Maďari odpovedali tiež v početnej výhode pri Rebernigovom pobyte na trestnej lavici.
Z pravého kruhu prekonal Tolvanena Sofron a pripísal si v 16. stretnutí v elitnej kategórii majstrovstiev sveta už ôsmy gól.
Päť sekúnd pred koncom prvej časti ponúkol Maďarom ďalšiu presilovku faulom Pau Huber, ale Rakúšania odolali.
Sami potom nevyužili dve početné výhody v rýchlom slede po vylúčeniach Benceho Horvátha a Csolláka.
V 32. min mohol otočiť stav Ortenszky, ktorý z ľavého kruhu tesne minul protiľahlú tyč. Rakúšania v závere druhej časti nevyužili ani ďalšiu presilovku pri Terbócsovom treste.
V 47. min sa už v početnej výhode pri Háriho vylúčení presadili. Z ľavého kruhu prestrelil Bálizsa Zwerger. Hneď za 44 sekúnd Rakúšania zvýšili vedenie. Nicklovo nahodenie od ľavého mantinelu si nešťastne nohou zrazil do vlastnej bránky Kiss.
V polovici tretej tretiny navyše pomohla Bálizsovi tyč. V 53. min nasledoval po 16 sekundách Thalera na trestnú lavicu Biber a presilovku piatich proti trom využil strelou z ľavého kruhu do bližšieho horného rohu bránky Vincze.
Vyrovnať mohol Sofron, ale nemal presnú mušku. V 58. min zabránila tyč v poistke náskoku pri Zwergerovej šanci. Výsledok spečatil dve sekundy pred koncom pri power play Maďarov do prázdnej bránky Nickl.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026