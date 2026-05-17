    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    1:1, 0:0, 3:1
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, ČTK|17. máj 2026 o 20:08
    Video, zostrih a góly zo zápasu Rakúsko - Maďarsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Rakúska zvíťazili na majstrovstvách sveta v Zürichu nad Maďarskom 4: 2 a sú s plným počtom šiestich bodov na čele skupiny A o skóre pred Fínskom a Švajčiarskom.

    Aj vďaka dvom gólom Thima Nickla nadviazali na sobotňajšie víťazstvo nad Veľkou Britániou 5:2. Maďari zostávajú bez bodového zisku.

    V čase 5:01 otvorili Rakúšania skóre v presilovej hre pri treste Milána Horvátha. Po Schneiderovej strele od modrej čiary dorazil puk bekhendom za Bálizsa Rohrer.

    V 12. min Maďari odpovedali tiež v početnej výhode pri Rebernigovom pobyte na trestnej lavici.

    Z pravého kruhu prekonal Tolvanena Sofron a pripísal si v 16. stretnutí v elitnej kategórii majstrovstiev sveta už ôsmy gól.

    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Rakúsky hokejista Vinzenz Rohrer (vpravo) sa teší z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Maďarskí hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Rakúšania Lucas Thaler (vľavo) a Paul Huber (vpravo) bojujú o puk s maďarským hráčom Zetenym Hadobasom počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Rakúsky útočník Vinzenz Rohrer (druhý zľava) strieľa prvý gól proti maďarskému brankárovi Bence Bálizsovi, zatiaľ čo sa prizerajú maďarskí hráči Zsombor Garát a Marko Csollak počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Vpravo Dominic Zwerger oslavuje gól počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Vľavo Maďar Bence Horvath a Dominic Zwerger počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.

    Päť sekúnd pred koncom prvej časti ponúkol Maďarom ďalšiu presilovku faulom Pau Huber, ale Rakúšania odolali.

    Sami potom nevyužili dve početné výhody v rýchlom slede po vylúčeniach Benceho Horvátha a Csolláka.

    V 32. min mohol otočiť stav Ortenszky, ktorý z ľavého kruhu tesne minul protiľahlú tyč. Rakúšania v závere druhej časti nevyužili ani ďalšiu presilovku pri Terbócsovom treste.

    V 47. min sa už v početnej výhode pri Háriho vylúčení presadili. Z ľavého kruhu prestrelil Bálizsa Zwerger. Hneď za 44 sekúnd Rakúšania zvýšili vedenie. Nicklovo nahodenie od ľavého mantinelu si nešťastne nohou zrazil do vlastnej bránky Kiss.

    V polovici tretej tretiny navyše pomohla Bálizsovi tyč. V 53. min nasledoval po 16 sekundách Thalera na trestnú lavicu Biber a presilovku piatich proti trom využil strelou z ľavého kruhu do bližšieho horného rohu bránky Vincze.

    Vyrovnať mohol Sofron, ale nemal presnú mušku. V 58. min zabránila tyč v poistke náskoku pri Zwergerovej šanci. Výsledok spečatil dve sekundy pred koncom pri power play Maďarov do prázdnej bránky Nickl.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    2
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

