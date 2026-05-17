Okuliar strelil prvý gól na svetovom šampionáte: Máme šesť bodov, no naša práca sa iba začína

K víťazstvu hokejistov Slovenska nad Talianskom 4:1 gólom prispel aj útočník Oliver Okuliar, ktorý sa dočkal prvého presného zásahu na MS.
Po úspešnom vstupe do turnaja ho tešilo šesť bodov na konte, no zdôraznil, že duelmi s Nórskom a Talianskom sa turnaj iba začal.
Slováci potvrdili pozíciu favorita a proti Taliansku predviedli koncentrovaný výkon. Podľa hráčov i trénera Vladimíra Országha bol lepší, než v sobotu s Nórskom (2:1).
Máme šesť bodov a pomôže to aj sebavedomiu
„V prvom zápase je to vždy nervóznejšie. Dnes (proti Taliansku) to už bolo o tom, aby sme sa nezbláznili a aby sme to nespackali za stavu 3:0.
Vždy sa hrá lepšie, keď sa strelí prvý gól. Máme za sebou zápasy, ktoré musíme zvládať, máme šesť bodov a pomôže to aj nášmu sebavedomiu,“ povedal obranca Samuel Kňažko. Oba zápasy Slovákov mali začiatok o 12.20.
Čas, na ktorí hráči nie sú zvyknutí počas sezóny v klube, zmenil ich predzápasový rytmus. „Nie je jednoduché hrať už od 12.20. Už okolo desiatej musíte byť na štadióne. Počas sezóny na to nie sme zvyknutí, no teraz sa každý musí prispôsobiť,“ poznamenal Kňažko.
Tréner Országh spravil do zápasu s Talianskom niekoľko zmien v zostave. K vynútenej došlo na brankárskom poste.
Samuel Hlavaj mal po zápase s Nórskom zdravotný problém, ktorý vyústil do jeho absencie aj napriek očakávaniu, že odchytá dva zápasy po sebe.
Ďalšia zmena nastala na krídlach prvej a druhej formácie. Martin Faško-Rudáš si vymenil pozíciu Oliverom Okuliarom. „Oko“ odohral duel s Marekom Hrivíkom a Adamom Liškom.
V 55. minúte zblízka zakončil presilovkovú kombináciu s Martinom Pospíšilom a Martinom Chromiakom.
Okuliar: Dal mi to rovno na hokejku
„Nemali sme hokejky tak, ako sme mali mať, no vyšlo to. „Pospec“ to dobre podržal, ja som odstúpil a dal mi to rovno na hokejku,“ poznamenal Okuliar.
Na svojom druhom šampionáte by mal patriť k ofenzívnym lídrom tímu. Počas sezóny strelil vo švédskej lige 21 gólov, nazbieral 42 bodov a pre tím Vladimíra Országha bol vítanou posilou.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
Na MS sa vrátil po troch rokoch, šampionát v sezóne 2022/2023 zakončil s bilanciou 0+1.
„Máme štyri kvalitné päťky a je jedno, kto dáva góly. Počítajú sa víťazstvá. Teraz máme šesť bodov, no naša práca sa iba začína,“ konštatoval Okuliar.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B