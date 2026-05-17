    17.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    0:1, 0:1, 1:2
    Adam Gajan a Sebastián Čederle po víťazstve v zápase Slovensko - Taliansko.
    Nemohol mať výhovorky, musel chytať. Puk je všade rovnaký, hovoril Gajan
    Tréner Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.
    Prečo nechytal Hlavaj a čo povedali Mešárovi? Každý zápas bude boj o život, vraví Országh
    Marek Hrivík oslavuje gól do talianskej siete.
    Českí experti chvália stúpajúcu formu Slovákov. Ťažké váhy však ešte len prídu, varujú
    Brankár Adam Gajan v zápase proti Taliansku.
    Hrivík a Pospíšil opäť gólový, Gajan inkasoval iba raz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slováci pokračujú bez straty bodu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Taliansko
    Daniel Mantenuto a Adam Gajan.
    Slováci sa narobili na gól, no to k tomu patrí. Gajo všetko pochytal, vravel Országh
    Okuliar strelil prvý gól na svetovom šampionáte: Máme šesť bodov, no naša práca sa iba začína

    Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko. (Autor: TASR)
    TASR|17. máj 2026 o 17:10
    Slováci potvrdili pozíciu favorita a proti Taliansku predviedli koncentrovaný výkon.

    K víťazstvu hokejistov Slovenska nad Talianskom 4:1 gólom prispel aj útočník Oliver Okuliar, ktorý sa dočkal prvého presného zásahu na MS.

    Po úspešnom vstupe do turnaja ho tešilo šesť bodov na konte, no zdôraznil, že duelmi s Nórskom a Talianskom sa turnaj iba začal.

    Slováci potvrdili pozíciu favorita a proti Taliansku predviedli koncentrovaný výkon. Podľa hráčov i trénera Vladimíra Országha bol lepší, než v sobotu s Nórskom (2:1).

    Máme šesť bodov a pomôže to aj sebavedomiu

    „V prvom zápase je to vždy nervóznejšie. Dnes (proti Taliansku) to už bolo o tom, aby sme sa nezbláznili a aby sme to nespackali za stavu 3:0.

    Vždy sa hrá lepšie, keď sa strelí prvý gól. Máme za sebou zápasy, ktoré musíme zvládať, máme šesť bodov a pomôže to aj nášmu sebavedomiu,“ povedal obranca Samuel Kňažko. Oba zápasy Slovákov mali začiatok o 12.20.

    Na snímke zľava Kristián Pospíšil a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská fanúšička s vlajkou pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa úvodný gól brankárovi Jacobovi Smithovi (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Maxim Štrbák (obaja Slovensko) a Daniel Mantenuto (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava Martin Faško-Rudáš (Slovensko) a Phil Pietroniro (Taliansko) v súboji o puk počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Martin Faško-Rudáš a Luka Radivojevič (všetci Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Vpravo Marek Hrivik oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Marek Hrivik strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Adam Sykora a Phil Pietroniro počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Brankár Adam Gajan a Daniel Mantenuto počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan (Slovensko) a Matthias Mantinger (Taliansko) a Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí druhý zľava tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava asistenti trénera Peter Frühauf, Todd Woodcroft, hlavný tréner Vladimír Országh, asistent trénera Ján Pardavý a lekár tímu Pavol Lauko počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) dostáva tretí gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) a Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke druhá gólová akcia Slovenska, zľava brankár Jacob Smith, Matthew Bradley, Tommy Purdeller (všetci Taliansko), Adam Sýkora a Sebastián Čederle (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, vľavo strelec gólu Jozef Viliam Kmec a v popredí Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, sprava strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Martin Faško-Rudáš a Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, zľava Martin Faško-Rudáš, strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Sebastián Čederle a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Slovakia's players and Italy's players argue during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Servac Petrovsky, left, vies for the puck against Italy's Marco Zanetti during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, hugged by teammates, celebrates his goal with his teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, left, scores against Italy's goaltender Jacob Smith during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil #76, vies for the puck against Italy's Matthias Mantinger #22 left, Italy's Dylan di Perna #90, and Italy's goaltender Jacob Smith, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Marek Hrivik, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Na snímke gól v bránke Adama Gajana (Slovensko) po strele Taliana Gabriela Nitza (nie je na snímke) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Gabriel Nitz (Taliansko) sa teší z gólu so spoluhráčom Carminem Buonom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretieho gólu, s č. 22 strelec gólu Kristián Pospíšil v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretie gólu, sprava strelec gólu Kristián Pospíšil, Martin Faško-Rudáš, Martin Pospíšil, Oliver Okuliar a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Kristán Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Martinom Pospíšilom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí uprostred hlavný tréner Vladimír Országh, v popredí sprava hokejisti Sebastián Čederle, Martin Chromiak, Filip Mešár a kapitán Marek Hrivík v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.

    Čas, na ktorí hráči nie sú zvyknutí počas sezóny v klube, zmenil ich predzápasový rytmus. „Nie je jednoduché hrať už od 12.20. Už okolo desiatej musíte byť na štadióne. Počas sezóny na to nie sme zvyknutí, no teraz sa každý musí prispôsobiť,“ poznamenal Kňažko.

    Tréner Országh spravil do zápasu s Talianskom niekoľko zmien v zostave. K vynútenej došlo na brankárskom poste.

    Samuel Hlavaj mal po zápase s Nórskom zdravotný problém, ktorý vyústil do jeho absencie aj napriek očakávaniu, že odchytá dva zápasy po sebe.

    Ďalšia zmena nastala na krídlach prvej a druhej formácie. Martin Faško-Rudáš si vymenil pozíciu Oliverom Okuliarom. „Oko“ odohral duel s Marekom Hrivíkom a Adamom Liškom.

    V 55. minúte zblízka zakončil presilovkovú kombináciu s Martinom Pospíšilom a Martinom Chromiakom.

    Okuliar: Dal mi to rovno na hokejku

    „Nemali sme hokejky tak, ako sme mali mať, no vyšlo to. „Pospec“ to dobre podržal, ja som odstúpil a dal mi to rovno na hokejku,“ poznamenal Okuliar.

    Na svojom druhom šampionáte by mal patriť k ofenzívnym lídrom tímu. Počas sezóny strelil vo švédskej lige 21 gólov, nazbieral 42 bodov a pre tím Vladimíra Országha bol vítanou posilou.

    Na MS sa vrátil po troch rokoch, šampionát v sezóne 2022/2023 zakončil s bilanciou 0+1.

    „Máme štyri kvalitné päťky a je jedno, kto dáva góly. Počítajú sa víťazstvá. Teraz máme šesť bodov, no naša práca sa iba začína,“ konštatoval Okuliar.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
