    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    1:1, 0:0, 3:1
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Maďari trápili ďalšieho súpera. Rakúšania sa báli o víťazstvo do posledných sekúnd

    Rakúsky hokejista Vinzenz Rohrer (vpravo) sa teší z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Rakúsky hokejista Vinzenz Rohrer (vpravo) sa teší z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Sportnet, TASR|17. máj 2026 o 18:47
    Rakúsko dnes zdolalo Maďarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Rakúsko - Maďarsko 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

    Góly: 6. Rohrer (Schneider, Unterweger), 47. Zwerger (Unterweger, Schneider), 48. Nickl (P. Huber), 60. Nickl – 12. Sofron (Csollak, Sebők), 54. Vincze (Hári, Papp).

    Rozhodcovia: Kohlmüller (Nem.), Ondráček (ČR) – Oto Durmis (SR), Gibbs (Kan.), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0

    Rakúsko: Tolvanen – Unterweger, Wolf, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer – Zwerger, Nissner, Schneider – P. Huber, Rohrer, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Kolarik, Wallner, Harnisch

    Maďarsko: Bálizs – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollak, Kiss – Terbócs, Sebők, B. Horváth – Galló, Hári, Papp – Sofron, Bartalis, Erdély – Sárpátki, Szongoth, Vincze – Ravasz

    Hokejisti Rakúska si pripísali druhé víťazstvo na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku.

    V nedeľnom zápase A-skupiny vyhrali v Zürichu nad Maďarskom 4:2, keď rozhodli dvoma gólmi v priebehu 44 sekúnd tretej tretiny.

    Priebežne sú tak s plným počtom bodov o skóre na čele tabuľky. Maďari sú po dvoch dueloch s nulou na konte predposlední. Jedným z čiarových rozhodcov duelu bol slovenský arbiter Oto Durmis. 

    Rakúšania nastúpia po dni voľna v utorok o 16.20 h na súboj s Lotyšskom. Maďarsko čaká najbližší duel v ten istý deň o 20.20 h proti Veľkej Británii.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    2
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Súboj odštartovali lepšie favorizovaní Rakúšania. Do vedenia sa dostali po piatich minútach v početnej výhode - Schneiderovu strelu od modrej dorazil bekhendom do siete Rohrer, ktorý hokejovo vyrastal práve v Zürichu a aj tejto sezóne si obliekal dres tamojších ZSC Lions.

    Maďari reagovali rovnako v presilovke, na 1:1 vyrovnal ešte v prvej tretine skúsený Sofron.

    II. tretina:

    Aj v druhej perióde sa hrala vyrovnaná partia, brankári Tolvanen i Bálizs však boli pozorní a diváci v nej gól nevideli.

    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Rakúsky hokejista Vinzenz Rohrer (vpravo) sa teší z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Maďarskí hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Rakúšania Lucas Thaler (vľavo) a Paul Huber (vpravo) bojujú o puk s maďarským hráčom Zetenym Hadobasom počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Rakúsky útočník Vinzenz Rohrer (druhý zľava) strieľa prvý gól proti maďarskému brankárovi Bence Bálizsovi, zatiaľ čo sa prizerajú maďarskí hráči Zsombor Garát a Marko Csollak počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Vpravo Dominic Zwerger oslavuje gól počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Vľavo Maďar Bence Horvath a Dominic Zwerger počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.

    III. tretina:

    Rakúšania napokon rozhodli dvoma gólmi v priebehu 44 sekúnd, keď sa v 47. minúte najskôr presadil Zwerger v presilovke a o chvíľu neskôr aj Nickl po teči maďarského zadáka.

    Maďari zdramatizovali koncovku po zásahu Vinczeho pri hre piatich proti trom, no vyrovnať sa im už nepodarilo a navyše inkasovali do prázdnej bránky opäť od Nickla. 

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    4 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Švédsky hráč Jacob de la Rose (vľavo) a Anders Koch z Dánska v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko.
    Švédsky hráč Jacob de la Rose (vľavo) a Anders Koch z Dánska v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2026
    teraz
    Domov»MS v hokeji 2026»Maďari trápili ďalšieho súpera. Rakúšania sa báli o víťazstvo do posledných sekúnd