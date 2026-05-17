Maďari trápili ďalšieho súpera. Rakúšania sa báli o víťazstvo do posledných sekúnd

MS v hokeji 2026 - skupina A
Rakúsko - Maďarsko 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Góly: 6. Rohrer (Schneider, Unterweger), 47. Zwerger (Unterweger, Schneider), 48. Nickl (P. Huber), 60. Nickl – 12. Sofron (Csollak, Sebők), 54. Vincze (Hári, Papp).
Rozhodcovia: Kohlmüller (Nem.), Ondráček (ČR) – Oto Durmis (SR), Gibbs (Kan.), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0
Rakúsko: Tolvanen – Unterweger, Wolf, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer – Zwerger, Nissner, Schneider – P. Huber, Rohrer, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Kolarik, Wallner, Harnisch
Maďarsko: Bálizs – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollak, Kiss – Terbócs, Sebők, B. Horváth – Galló, Hári, Papp – Sofron, Bartalis, Erdély – Sárpátki, Szongoth, Vincze – Ravasz
Hokejisti Rakúska si pripísali druhé víťazstvo na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku.
V nedeľnom zápase A-skupiny vyhrali v Zürichu nad Maďarskom 4:2, keď rozhodli dvoma gólmi v priebehu 44 sekúnd tretej tretiny.
Priebežne sú tak s plným počtom bodov o skóre na čele tabuľky. Maďari sú po dvoch dueloch s nulou na konte predposlední. Jedným z čiarových rozhodcov duelu bol slovenský arbiter Oto Durmis.
Rakúšania nastúpia po dni voľna v utorok o 16.20 h na súboj s Lotyšskom. Maďarsko čaká najbližší duel v ten istý deň o 20.20 h proti Veľkej Británii.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Rakúsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Súboj odštartovali lepšie favorizovaní Rakúšania. Do vedenia sa dostali po piatich minútach v početnej výhode - Schneiderovu strelu od modrej dorazil bekhendom do siete Rohrer, ktorý hokejovo vyrastal práve v Zürichu a aj tejto sezóne si obliekal dres tamojších ZSC Lions.
Maďari reagovali rovnako v presilovke, na 1:1 vyrovnal ešte v prvej tretine skúsený Sofron.
II. tretina:
Aj v druhej perióde sa hrala vyrovnaná partia, brankári Tolvanen i Bálizs však boli pozorní a diváci v nej gól nevideli.
III. tretina:
Rakúšania napokon rozhodli dvoma gólmi v priebehu 44 sekúnd, keď sa v 47. minúte najskôr presadil Zwerger v presilovke a o chvíľu neskôr aj Nickl po teči maďarského zadáka.
Maďari zdramatizovali koncovku po zásahu Vinczeho pri hre piatich proti trom, no vyrovnať sa im už nepodarilo a navyše inkasovali do prázdnej bránky opäť od Nickla.
