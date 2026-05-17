    Online prenos

    ONLINE: Nórsko - Slovinsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|17. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Nórsko - Slovinsko.

    Nórsko a Slovinsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Nórsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    17.05.2026 o 20:20
    Nórsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Slovinsko
    Prenos
    Na záver tretieho hracieho dňa čaká Fribourg konfrontácia tímov, ktoré v sobotu hrali so Slovenskom, respektíve s Českom. Kým Nórsko, ktoré je v súboji miernym favoritom, so Slovákmi prehralo v riadnom hracom čase a ani raz neviedlo, hoci predviedlo solídny výkon, Slovinci narobili Česku poriadne problémy. V dueli vyhrávali 1:0 a dotiahli to až do predĺženia, v ktorom šokujúco rozhodli o vlastnom víťazstve a Čechov porazili vôbec prvýkrát v histórii.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Nórsko a Slovinsko. Zápas sa začne o 20:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 4
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Adam Gajan a Sebastián Čederle po víťazstve v zápase Slovensko - Taliansko.
    Nemohol mať výhovorky, musel chytať. Puk je všade rovnaký, hovoril Gajan
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 17:24
