VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Dánsko 6:2 v nedeľňajšom zápase základnej skupine B na MS v hokeji 2026.
V severskom derby jasne dominovalo od úvodných minút. Skóre zápasu otvoril Mattias Ekholm, pričom švédsky tlak plynule pokračoval gólmi Olivera Ekmana-Larssona a Lucasa Raymonda.
Dánska obrana pod tlakom opakovane chybovala, čo využili na presné zásahy aj Jakob Silverberg a Viggo Bjorck tvrdou strelou od modrej čiary.
Výborný zápas odohral najmä Ivar Stenberg, ktorý svojou aktivitou pripravil druhý gól pre Ekmana-Larssona a v závere sa do streleckej listiny zapísal aj Albert Johansson. Hoci dánsky brankár Soogard predviedol niekoľko dôležitých zákrokov, nezabránil Švédom využiť presilovú hru a suverénne kontrolovať priebeh celého stretnutia.
Skúsený obranca Jesper Jensen Aabo síce nastúpil na svoj rekordný 15. svetový šampionát, no dánsky výber nedokázal zastaviť ofenzívnu silu Švédska, ktorá dominovala od začiatku až do konca.
