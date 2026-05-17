Hlavaj zostal na tribúne. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj druhý zápas na MS vo Švajčiarsku v bránke s Adamom Gajanom.
V stretnutí proti Taliansku, ktoré sa začne v nedeľu od 12.20 h, bude v pozícii dvojky Eugen Rabčan.
Brankár Samuel Hlavaj, ktorý vychytal v prvom zápase výhru nad 2:1 nad Nórskom, bude stretnutie sledovať iba z tribúny.
„Hlavaj nie je na zápasovej súpiske zo zdravotného dôvodu," ozrejmilo vedenie mužstva prostredníctvom sociálnych sietí.
Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš. Za ich chrbtom bude dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.
Duel Slovensko - Taliansko štartuje o 12.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger