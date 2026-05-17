    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    12:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadOnline prenosZostavy

    Hlavaj zostal na tribúne. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš.
    Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš. (Autor: TASR)
    Sportnet|17. máj 2026 o 10:55
    ShareTweet0

    Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj druhý zápas na MS vo Švajčiarsku v bránke s Adamom Gajanom.

    V stretnutí proti Taliansku, ktoré sa začne v nedeľu od 12.20 h, bude v pozícii dvojky Eugen Rabčan.

    Brankár Samuel Hlavaj, ktorý vychytal v prvom zápase výhru nad 2:1 nad Nórskom, bude stretnutie sledovať iba z tribúny.

    „Hlavaj nie je na zápasovej súpiske zo zdravotného dôvodu," ozrejmilo vedenie mužstva prostredníctvom sociálnych sietí.

    Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš. Za ich chrbtom bude dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.

    Duel Slovensko - Taliansko štartuje o 12.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.

    Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik

    Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš.
    Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš.
    Hlavaj zostal na tribúne. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 10:55
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš.
    Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš.
    Hlavaj zostal na tribúne. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 10:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Hlavaj zostal na tribúne. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026