Skvelý výkon a takmer dokonalá známka. Najlepším Slovákom bol trojbodový útočník

Hokejisti Slovenska zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 5:1.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Najlepšiu známku s hodnotou 9,1 dostal útočník Oliver Okuliar, ktorý režíroval triumf gólom a dvomi asistenciami. Za ním nasledoval útočník Martin Chromiak, ktorý sa dostal na hodnotu 8,7.
Skvelé vysvedčenie podčiarkla aj dvojica Samuel Hlavaj a Martin Pospíšil so zhodne vysokou známkou 8,4.
Naopak najnižšiu známku dostal útočník Jakub Minárik, ktorý bol ohodnotený len na 6 bodov. O niečo lepšie na tom bol s hodnotou 6,4 obranca Maxim Štrbák.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
