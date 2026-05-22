    21.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 0:2, 1:2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh.
    Spokojný Országh: Neprišli sme sa len zúčastniť. Najbližšie zápasy ukážu, na čo máme
    Dánsky brankár Nicolaj Henriksen po góle Adama Lišku v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji.
    Slováci sú ako kokteil z kreviet, tvrdili Dáni. Štvrtkový im vôbec nesadol
    Zľava Adam Sýkora a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Pred bránkou boli ako hladní psi, ako Kanaďania. Hra Slovákov nemala slabinu, chválili českí experti
    Sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry nad Dánskom.
    Žiadny strach, poďme na favoritov. Ako sa Slováci v kľúčovom zápase nezosypali
    Slovenskí hráči sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Štvrťfinále je blízko. Slováci možno nebudú potrebovať už ani bod navyše (matematika)
    Martin Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Konečne! Všetci sme mu to priali, kričal Gáborík. Valábik sa po chybe zastal mladíka
    Skvelý výkon a takmer dokonalá známka. Najlepším Slovákom bol trojbodový útočník

    Oliver Okuliar
    Oliver Okuliar (Autor: TASR)
    Sportnet|22. máj 2026 o 10:12
    Pozrite si výsledky hlasovania po zápase Slovensko - Dánsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 5:1.

    Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.

    Najlepšiu známku s hodnotou 9,1 dostal útočník Oliver Okuliar, ktorý režíroval triumf gólom a dvomi asistenciami. Za ním nasledoval útočník Martin Chromiak, ktorý sa dostal na hodnotu 8,7.

    Skvelé vysvedčenie podčiarkla aj dvojica Samuel Hlavaj a Martin Pospíšil so zhodne vysokou známkou 8,4.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia hrajú hokej vo fanzóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke návštevníci sedia v gastro zóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke Adam Sýkora (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Mads Sögaard, Markus Lauridsen a Patrick Russell (všetci Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (88, Slovensko) sa teší so spoluhráčmi na striedačke z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22) a Oliver Okuliar (8) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (nie je na snímke, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Denmark's goaltender Mads Sogaard and Slovakia's Oliver Okuliar, right, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke brankár Mads Sögaard (Dánsko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Denmark's goaltender Mads Sogaard makes a save against Slovakia's Oliver Okuliar during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Sebastian Cederle, left, and Denmark's goaltender Mads Sogaard battle for the puck during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke slovenskí hráči zľava Sebastián Čederle (21), kapitán Marek Hrivík (27), Adam Liška (23), Oliver Okuliar (8), Martin Pospíšil (76), Adam Sýkora (10), Kristián Pospíšil (22), Andrej Kollár (72) a Martin Faško-Rudáš (77) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke maskot Cooly a slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Kristián Pospíšil (Slovensko) a kapitán Jesper Jensen (Dánsko) bojujú o puk pred bránou Dánska počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava František Gajdoš, kapitán Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke slovenskí hráči sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) sa teší z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke zľava Adam Sýkora a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke slovenskí hráči sa držia okolo pliec po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke slovenskí hráči Adam Sýkora (10), Mislav Rosandič (44), Filip Mešár (9) a Sebastián Čederle (21) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1. Na snímke vpravo Adam Sýkora (Slovensko) a vľavo brankár Nicolaj Henriksen (Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Martin Chromiak, Sebastián Čederle a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu Dánsko - Slovensko.Na snímke hráči Slovenska sprava Martin Chromiak a Sebastián Čederle sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke hráči Slovenska Kristián Pospíšil (22), Martin Faško-Rudáš (77), Samuel Kňažko (12) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Pospíšil (73) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Martin Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026. Na snímke sprava Patrick Russell sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Mikkel Aagaard (obaja Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Martin Pospíšil a Martin Faško-Rudáš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke kapitán Marek Hrivík (27, Slovensko) na vhadzovaní počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) korčuľuje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Slovakia's Sebastian Cederle, center, celebrates his Martin Chromiak, right, and Adam Sykora after scoring during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Sebastian Cederle, left, celebrates Martin Chromiak after scoringduring the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil &6) celebrates with teammates teammates, from left, Samuel Knazko, Martin Fasko-Rudas and Kristian Pospisil after scoring a goal during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Denmark's Mikkel Aagaard, left celebrates Patrick Russell after scoring a goal during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Maxim Strbak, left, and Denmark's Anders Koch, right, battle for the puck during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke tréner dánskej hokejovej reprezentácie Mikael Gath sleduje zápas základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Dánsko prehralo 1:5.Na snímke hráči Dánska sprava Mathias From a Phillip Schultz reagujú po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Dánsko prehralo 1:5.Na snímke Patrik Koch (Slovensko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke hráči Slovenska sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Patrik Koch a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke sprava Jozef Viliam Kmec a Samuel Kňažko (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Dánsky brankár Nicolaj Henriksen po góle Adama Lišku v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji. Adam Sýkora a Sebastián Čederle po zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji.

    Naopak najnižšiu známku dostal útočník Jakub Minárik, ktorý bol ohodnotený len na 6 bodov. O niečo lepšie na tom bol s hodnotou 6,4 obranca Maxim Štrbák.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

