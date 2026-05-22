Slováci čelia Česku a Kanade, odveta baráže o Niké ligu či Veľká cena Kanady (TV tipy na víkend)

Počas víkendu finišujú európske ligové súťaže. V anglickej Premier League bude Martin Dúbravka v bránke Burnley čeliť hráčom Wolves, Atlético s Dávidom Hanckom pocestuje na štadión Villarrealu a Mallorca s Martinom Valjentom hostí Oviedo.
Pokračujú aj majstrovstvá sveta v hokeji zápasmi v skupine. Slováci po výhrach nad Nórskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom budú čeliť postupne Česku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
V sobotu sa odohrá aj odvetný zápas baráže o postup do Niké ligy medzi Komárnom a Zvolenom. Prvý zápas vyhral Zvolen tesne 1:0.
V NHL sa začínajú boje o finále Stanley Cupu. Vo finále Západnej konferencie sa stretne Colorado Avalanche s Vegas Golden Knights, vo Východnej bude Carolina Hurricanes čeliť Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským.
Pokračuje aj nový ročník atletickej Diamantovej ligy. V sobotu podujatie hostí čínsky Sia-men. Cez víkend sa na obrazovky vráti aj formula 1. Jazdci sa predstavia na Veľkej cene Kanady v Montreale.
Giro d'Italia pokračuje ďalším týždňom, doterajším lídrom je Portugalčan Eulalio z tímu Bahrain-Victorious. Prvýkrát je na Gire aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Tenisti tento týždeň hrajú turnaje v Ženeve a Hamburgu. Tenistky v generálke na Roland Garros hrajú turnaje v Štrasburgu a Rabate.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (22. máj)
Sobota (23. máj)
Nedeľa (24. máj)
