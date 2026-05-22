Deň 7 na MS: Päťmiliónová krajina bola blízko senzácie. Pokoril ju hráč, ktorý nehreší

Nórska reprezentácia bola blízko k tomu, aby sa postarala o najväčšiu senzáciu tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji.
Vo Fribourgu napokon zvíťazila Kanada po divokom priebehu a po predĺžení 6:5.
Nebojácni Nóri
Národný tím päťmiliónového Nórska sa nezľakol veľkého favorita a po dvanástych minútach viedol 2:0. Kanada ešte do konca prvej tretiny vyrovnala na 2:2, keď sa o oba góly postaral Mark Scheifele.
Nóri však znovu išli do vedenia. Hokejová veľmoc opäť vyrovnala a v úvode tretej tretiny v oslabení dokonca po prvý raz v stretnutí sa ujala vedenia, no Nórov to nezlomilo.
Gólmi Noaha Steena a Tinusa Luca Koblara dokonca otočili skóre na 5:4.
Nórsko nikdy predtým nedalo päť gólov Kanade. Napokon to však stačilo len na jeden bod.
99 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal Ryan O'Reilly a v predĺžení rozhodol Mark Scheifele, ktorý týmto gólom dovŕšil hetrik.
Aj napriek prehre to bol pamätný zápas pre Nórov – akurát nórska tlač ho celkom odignorovala.
Na hlavných spravodajských portáloch sa spomedzi športových tém rozoberala najmä nominácia na futbalové majstrovstvá sveta, ale písalo sa aj o nových futbalových dresoch inšpirovaných Vikingmi... O hokeji by ste márne hľadali zmienku.
Aj na stránke televíznej stanice TV2 bolo treba dlho skrolovať, aby človek našiel správu o šampionáte.
„Nórsko hralo s úplne neskutočným sebavedomím. Nemali pred Kanadou žiadny rešpekt. Boli nebojácni,“ zhodnotila zápas expertka a hráčka Josefine Egmannová.
Kapitán mužstva Andreas Martinsen odohral svoj stý reprezentačný zápas. „Škoda prehry, ale musíme brať aj jeden bod. Hrali sme s jedným z najlepších tímov sveta,“ poznamenal.
Nórsko má stále šancu dostať sa do štvrťfinále, čo sa im naposledy podarilo pred 14 rokmi.
Žiadne nadávky
Kanadu zachránil pred blamážou Mark Scheifele, 33-ročný center, ktorý sa nezmestil do olympijskej nominácie.
Je to jeho štvrtý svetový šampionát a prvý po deviatich rokoch. Zatiaľ má z MS jedno zlato z roku 2016 a striebro z roku 2017.
Scheifele je hlboko veriaci a je známy tým, že nepoužíva neslušné slová. Namiesto známych anglických nadávok používa ich nevinné verzie ako napríklad „frick“. V jeho prítomnosti sa často aj hráči súpera snažia obmedziť vulgárne prejavy.
„Nóri hrali dosť fyzicky. My sme však ukázali, že sa nikdy nevzdávame, aj keď prehrávame. Nóri si zaslúžia kredit, hrali výborne,“ uviedol po zápase Scheifele.
Jeho zase chválil spoluhráč John Tavares. „Mark bol skvelý. Je často na puku, ale doteraz sa mu to nedarilo zúročiť. Teraz ale ukázal svoje ofenzívne schopnosti a bol lídrom tímu,“ prízvukoval.
Stopercentní domáci
V ostatných zápasoch dňa sa zrodili jednoznačné výsledky. Slováci s prehľadom zdolali Dánsko 5:1, Švajčiari vyhrali nad Veľkou Britániou 4:1 a Fínsko deklasovalo Lotyšov 7:1.
Lotyšsko pritom strelilo prvý gól v zápase už po desiatich sekundách. „Začali sme však panikáriť a nehrali sme svoju hru,“ uviedol útočník Filips Buncis pre stránku IIHF.
Fíni sú po štyroch zápasoch stopercentní. „V presilovkách sme dali dva góly, čo je celkom fajn, ale môžeme byť ešte lepší,“ vravel Mikko Lehtanen, ktorý zaznamenal tri asistencie.
Bezchybnú bilanciu má aj domáce Švajčiarsko, ktoré už odohralo päť zápasov. Jeho dominanciu s Veľkou Britániou ukázali už štatistiky prvej tretiny, v ktorej bol pomer striel 18:3 pre domácich.
Briti dovtedy v každom zápase inkasovali po päť gólov, tentoraz iba štyri.
Švajčiari zatiaľ majú najlepšiu ofenzívu na turnaji: v piatich zápasoch dali 26 gólov, na čom sa podieľalo 14 rôznych hráčov.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body