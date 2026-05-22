    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    6 - 5
    2:2, 1:1, 2:2, 1:0
    Po predĺžení
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko

    Deň 7 na MS: Päťmiliónová krajina bola blízko senzácie. Pokoril ju hráč, ktorý nehreší

    Petter Vesterheim z Nórska a Macklin Celebrini z Kanady na MS v hokeji 2026.
    Petter Vesterheim z Nórska a Macklin Celebrini z Kanady na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Titanilla Bőd|22. máj 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Nóri takmer zaskočili Kanadu.

    Nórska reprezentácia bola blízko k tomu, aby sa postarala o najväčšiu senzáciu tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji.

    Vo Fribourgu napokon zvíťazila Kanada po divokom priebehu a po predĺžení 6:5.

    Nebojácni Nóri

    Národný tím päťmiliónového Nórska sa nezľakol veľkého favorita a po dvanástych minútach viedol 2:0. Kanada ešte do konca prvej tretiny vyrovnala na 2:2, keď sa o oba góly postaral Mark Scheifele.

    Nóri však znovu išli do vedenia. Hokejová veľmoc opäť vyrovnala a v úvode tretej tretiny v oslabení dokonca po prvý raz v stretnutí sa ujala vedenia, no Nórov to nezlomilo.

    Gólmi Noaha Steena a Tinusa Luca Koblara dokonca otočili skóre na 5:4.

    Nórsko nikdy predtým nedalo päť gólov Kanade. Napokon to však stačilo len na jeden bod.

    Nóri strelili Kanade päť gólov, ale nevyhrali. Chlapcom musím kúpiť pivo, vravel brankár
    Súvisiaci článok
    Nóri strelili Kanade päť gólov, ale nevyhrali. Chlapcom musím kúpiť pivo, vravel brankár

    99 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal Ryan O'Reilly a v predĺžení rozhodol Mark Scheifele, ktorý týmto gólom dovŕšil hetrik.

    Aj napriek prehre to bol pamätný zápas pre Nórov – akurát nórska tlač ho celkom odignorovala.

    Na hlavných spravodajských portáloch sa spomedzi športových tém rozoberala najmä nominácia na futbalové majstrovstvá sveta, ale písalo sa aj o nových futbalových dresoch inšpirovaných Vikingmi... O hokeji by ste márne hľadali zmienku.

    Aj na stránke televíznej stanice TV2 bolo treba dlho skrolovať, aby človek našiel správu o šampionáte.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry nad Dánskom.
    Sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry nad Dánskom.
    Žiadny strach, poďme na favoritov. Ako sa Slováci v kľúčovom zápase nezosypali
    Martin Turčin|dnes 07:45
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry nad Dánskom.
    Sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry nad Dánskom.
    Žiadny strach, poďme na favoritov. Ako sa Slováci v kľúčovom zápase nezosypali
    Martin Turčin|dnes 07:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Deň 7 na MS: Päťmiliónová krajina bola blízko senzácie. Pokoril ju hráč, ktorý nehreší