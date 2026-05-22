    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 0:2, 1:2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko

    Žiadny strach, poďme na favoritov. Ako sa Slováci v kľúčovom zápase nezosypali

    Sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry nad Dánskom. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|22. máj 2026 o 07:45
    Slovensko vyhralo nad Dánskom 5:1.

    „Nádej na štvrťfinále definitívne zhasla." 

    Tak znel titulok vlani počas MS v hokeji vo Švédsku po kľúčovom zápase v boji o vyraďovaciu časť. Slováci v ňom prehrali s Lotyšskom 1:5. 

    „Štvrťfinále je blízko."

    Takto znejú titulky vo štvrtok večer počas MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku po kľúčovom zápase v boji o vyraďovaciu časť. Slováci v ňom vyhrali nad Dánskom 5:1

    Bolo to dominantné víťazstvo a hráči v mixzóne sa zhodli, že pred záverečnými zápasmi v skupine im zdvihlo sebavedomie. 

    Slováci majú po štyroch zápasoch 11 bodov. Už teraz je to viac ako vlani po konci celej základnej časti. Postup do štvrťfinále je takmer hotovou vecou.

    „V podstate sme splnili to, čo sme chceli a čo sme asi hlavne mali spraviť. Teraz môžeme ísť potrápiť papierových favoritov," zhodnotil útočník Martin Faško-Rudáš. 

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    1. tretina

    „Chromiak, góly, presilovky, bum, bum, bum," hlásal jeden z fanúšikov ešte pred prvým zápasom Slovenska na turnaji. 

    Slovenský útočník mal byť hlavnou ofenzívnou zbraňou na presilovkách, no do stretnutia proti Dánsku sa v nich nevedel presadiť. 

    Všetko zmenilo vylúčenie Kocha v polovici prvej tretiny. Slováci Dánov zavreli v pásme, brankár Dánska už ležal na zemi. Chromiak mal ľahkú prácu a skóroval. Bola to tretia využitá presilovka Slovenska. 

    „Povedali sme si, že v minulom zápase boli tie prvé dve tretiny veľmi dobré a musíme na nich nadviazať. Tretiu tretinu sme museli hodiť za hlavu a odohrať celých 60 minút tak, ako tie prvé dve naposledy," vravel spokojný Martin Pospíšil

    Slováci v prvej tretine vyslali na bránku Dánska 15 striel, väčšinu času strávili v útočnom pásme. 

    2. tretina

    Ak sa o prvej tretine dá napísať, že bola vydarená, v tej druhej Slováci úplne dominovali. 

    Dánskeho brankára zasypali 16 strelami, kým súper sa zmohol len na dva strelecké pokusy. 

    „Takéto jednoznačné sme to nečakali. Vedeli sme, že Dáni majú výborný tím a budú nepríjemní. Sme radi, že keď sme hrali svoj hokej, k ničomu sme ich nepustili," konštatoval Čederle. 

    Výsledok snaženia sa odrazil aj na skóre. V 21. minúte skóroval Liška, o šesť minút neskôr sa radoval Okuliar. Najskôr iba sám. 

