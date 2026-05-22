Žiadny strach, poďme na favoritov. Ako sa Slováci v kľúčovom zápase nezosypali

„Nádej na štvrťfinále definitívne zhasla."
Tak znel titulok vlani počas MS v hokeji vo Švédsku po kľúčovom zápase v boji o vyraďovaciu časť. Slováci v ňom prehrali s Lotyšskom 1:5.
„Štvrťfinále je blízko."
Takto znejú titulky vo štvrtok večer počas MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku po kľúčovom zápase v boji o vyraďovaciu časť. Slováci v ňom vyhrali nad Dánskom 5:1.
Bolo to dominantné víťazstvo a hráči v mixzóne sa zhodli, že pred záverečnými zápasmi v skupine im zdvihlo sebavedomie.
Slováci majú po štyroch zápasoch 11 bodov. Už teraz je to viac ako vlani po konci celej základnej časti. Postup do štvrťfinále je takmer hotovou vecou.
„V podstate sme splnili to, čo sme chceli a čo sme asi hlavne mali spraviť. Teraz môžeme ísť potrápiť papierových favoritov," zhodnotil útočník Martin Faško-Rudáš.
1. tretina
„Chromiak, góly, presilovky, bum, bum, bum," hlásal jeden z fanúšikov ešte pred prvým zápasom Slovenska na turnaji.
Slovenský útočník mal byť hlavnou ofenzívnou zbraňou na presilovkách, no do stretnutia proti Dánsku sa v nich nevedel presadiť.
Všetko zmenilo vylúčenie Kocha v polovici prvej tretiny. Slováci Dánov zavreli v pásme, brankár Dánska už ležal na zemi. Chromiak mal ľahkú prácu a skóroval. Bola to tretia využitá presilovka Slovenska.
„Povedali sme si, že v minulom zápase boli tie prvé dve tretiny veľmi dobré a musíme na nich nadviazať. Tretiu tretinu sme museli hodiť za hlavu a odohrať celých 60 minút tak, ako tie prvé dve naposledy," vravel spokojný Martin Pospíšil
Slováci v prvej tretine vyslali na bránku Dánska 15 striel, väčšinu času strávili v útočnom pásme.
2. tretina
Ak sa o prvej tretine dá napísať, že bola vydarená, v tej druhej Slováci úplne dominovali.
Dánskeho brankára zasypali 16 strelami, kým súper sa zmohol len na dva strelecké pokusy.
„Takéto jednoznačné sme to nečakali. Vedeli sme, že Dáni majú výborný tím a budú nepríjemní. Sme radi, že keď sme hrali svoj hokej, k ničomu sme ich nepustili," konštatoval Čederle.
Výsledok snaženia sa odrazil aj na skóre. V 21. minúte skóroval Liška, o šesť minút neskôr sa radoval Okuliar. Najskôr iba sám.
Po peknej prihrávke od Hrivíka totiž puk zapadol v bránke, no nikto z prítomných si ho nevšimol. Rozhodcovia zapískali a hlásateľ oznámil reklamnú prestávku.
„Videl som, že som puk poslal na bránu, ale nevedel som, či to prešlo cez korčuľu obrancu. Keď brankár odchádzal, videl som, že puk nikde nemá. Vedel som teda, že musí byť niekde v bránke," vysvetľoval Okuliar.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
Slováci puk doslova vybrali z bránky, bol zakliesnený v sieti. Hoci málokto situáciu registroval, na ľade vypukla radosť hokejistov a z reproduktorov začala hrať už známa gólová pesnička „A ja taká dzivočka."
3. tretina
Keď na začiatku tretej časti hry skóroval dánsky útočník Aagaard, Slovákom sa začal prehrávať scenár zo zápasu proti Slovinsku.
Hoci v ňom boli dve tretiny jasne lepším tímom, v tretej poľavili, inkasovali gól pol minúty pred koncom a vyhrali až 5:4 po nájazdoch.
„Poučili sme sa z predošlého zápasu, že nemôžeme poľaviť ani na jedno či dve striedania. Nemôžeme súperovi dovoliť, aby sa nadýchol. Aj keď dali gól, my sme hneď odpovedali a myslím si, že tú tretiu tretinu sme zvládli veľmi dobre," zhodnotil Okuliar.
Odpoveďou mal Okuliar na mysli góly Martina Pospíšila a Sebastiána Čederleho v priebehu desiatich minút.
Slováci vyslali na bránku celkovo 44 striel, najviac - po štyri - zaznamenali Martin Pospíšil, Kmec, Okuliar, Sýkora a Chromiak.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
Sami seba neprekvapili
Slováci zvládli dôležitý duel až nezvyčajne dobre. Podobné výsledky v boji o štvrťfinále boli v minulosti skôr raritou. Vlani podľahli Lotyšsku, ale aj Rakúsku (2:3 sn), v roku 2023 zase Kazachstanu (3:4 sn).
Čo bolo teda kľúčom k úspechu?
„Disciplína, či už herná alebo osobná. Každý si splnil svoje úlohy, dobre sme korčuľovali, strieľali na bránku a dodržali sme do bodky tie malé detaily, ktoré sme si povedali pred zápasom," vyjadril sa Okuliar.
Slováci, na rozdiel od zápasu proti Slovinsku, kde až päťkrát sedeli na tresnej lavici, boli tentokrát vylúčení len raz. Sami si však vybojovali štyri presilovky.
Od úvodu až do konca hrali výborne, no sami seba podľa Faška-Rudáša až tak neprekvapili.
„Ja som takýto výkon od tohto tímu čakal, pretože nás poznám a viem, ako každý jeden z nás k tomu pristúpil," uviedol.
„Od zápasu k zápasu sme boli lepší. Spravili sme posun oproti prvému zápasu, ktorý sme tu na majstrovstvách odohrali. Dnes to bol podľa mňa jeden z najlepších výkonov, aké som videl počas tohtoročnej prípravy a aj na týchto majstrovstvách sveta."
V zápase, na rozdiel od predošlých, ani raz neprišiel herný výpadok. Ani po góle na 1:3 na začiatku tretej tretiny, kde Dánsko mohlo získať výhodu a vrátiť sa do zápasu.
„Celý zápas sme hrali sebavedomo. Nebol tam žiadny strach ani stiahnutie sa. Hrali sme jednoducho, vyhrávali sme súboje a tlačili sa do bránkoviska, takže som rád za tento parádny výkon," zhodnotil Martin Pospíšil.
Po sérii štyroch „ľahších" zápasov čakajú Slovákov tri zápasy proti papierovo silnejším tímom. V sobotu sa predstavia proti Česku, v nedeľu proti Kanade a v utorok proti Švédsku.
Štyri výhru dodali tímu sebavedomie a hoci na postup do štvrťfinále zrejme bude stačiť aj súčasných 11 bodov, Slováci chcú uhrať ďalšie.
„Poďme na nich. Poďme im zobrať body a udržať si víťaznú náladu, ktorú máme," dodal Faško-Rudáš.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body