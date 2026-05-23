    Online prenos

    ONLINE: Švajčiarsko - Maďarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švajčiarsko - Maďarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Švajčiarsko - Maďarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Švajčiarsko - Maďarsko.

    Švajčiarsko a Maďarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    23.05.2026 o 16:20
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Maďarsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní hoejového zápasu MS vo Švajčiarsku medzi domácim mužstvom a Maďarskom. Helvéti majú na svojom konte plný počet bodov. O prvé miesto si to pravdepodobne rozdajú s Fínskom. Musia však zvládnuť ešte dnešný zápas proti Maďarsku. Švajčiari sú jasným favoritom, ale musia to najprv potvrdiť na ľadovej ploche. Maďarsko má pravdepodobne záchranu v suchu. Dokázalo zdolať Veľkú Britániu hladko 5:0 a tento výsledok by im mal stačiť. Maďarii majú na svojom konte aktuálne tri body. Uvidíme ako zvládnu dnešný zápas proti favoritovi.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    5
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    6
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Országh verí Hlavajovi. Zostavy zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:10
