Život mu zmenila počítačová hra. Vďaka nej sa Slovák dostal z ulice na olympiádu

Teda šport to bol najmä v Amerike a v zahraničí, na Slovensku roky volali na chlapcov a dievčatá na skejtboardoch skôr políciu a mnohí ich vnímali ako chuligánov. Nebol to šport v takom zmysle ako futbal či plávanie.

„Keď som začínal, skejt parky neexistovali. Jazdili sme na ulici, veľa ľudí to pozná, že my sme ´tí, čo všetko ničili´. Vyhadzovali nás, dostal som pokuty od policajtov za jazdenie," spomínal dávnejšie Tury.

Je to unikát, keďže sa mu to podarilo napriek tomu, že na Slovensku prakticky neexistuje kvalitný skejt park a svetová špička jazdí v Amerike a v Japonsku. Z 22 pretekárov v jeho disciplíne je len 5 Európanov.

Skejtboarding navždy zostane súčasťou pouličnej kultúry, no od tokijských hier je zaradený v olympijskom programe a v Paríži v ňom bude mať zastúpenie aj Slovensko.

Dnes existuje seriál Svetových pohárov aj majstrovstvá sveta. O tom, že Tury patrí do svetovej špičky svedčí, že vlani si na majstrovstvách sveta v Dubaji vybojoval výborné piate miesto.

Ako mladý o tom nemohol ani snívať. Ešte na prelome tisícročí to vyzeralo ako utópia, že by skejtboarding bol na olympiáde.

„Odkedy je skejtboarding olympijským športom, záujem oň rastie. Je zaujímavé to sledovať. Ja som začal jazdiť na ulici a teraz idem na olympiádu. Som za to veľmi vďačný, že sa môžem týmto živiť,“ vraví.

Na olympiáde by zrejme taký výsledok bral.

„Chcel by som postúpiť do finále. Teda medzi najlepších osem. Nedá sa však povedať, ako to dopadne. Niekto môže mať práve vo finále dobrý deň, niekto nie. Ak sa mi podarí zajazdiť, čo chcem, budem spokojný,“ vravel.

Môže bojovať Tury o medailu?