Cítil som sa ako na hokeji. Toľko fanúšikov som ešte nezažil, tešil sa Tury

BRATISLAVA. Richard Tury po finále v skejtbordingu žiaril. Bolo na ňom vidno, že dosiahol aj viac ako dúfal. V silnej konkurencii sa mu podarilo na OH 2024 vybojovať skvelé 5. miesto. V rozhovore pre Slovenskú televíziu viackrát zopakoval, že je nesmierne šťastný. „Do finále som sa dostal len tak-tak. Mal som aj šťastie. Vo finále som urobil maximum. Z toho, čo som posledné mesiace trénoval sa mi podarilo vrátiť‘. Trochu sa vo finále súperi splašili a ustáli triky, ktoré sme ešte nevideli.

Dúfam, že som urobil Slovensku radosť. Ja som nesmierne šťastný. Asi si to ešte neuvedomujem, ale je to veľká vec,“ reagoval Tury pre Slovenskú televíziu.

Od začiatku šiel na maximum Do finále postúpil z kvalifikácie posledným skokom. Ak by svoj pokus neustál, skončil by mimo finálovej osmičky. Ale zachoval si chladnú hlavu a postúpil ako jediný Európan. „Bol to stres nebudem klamať, ale ako som sa tým vysporiadal, bolo super. Je to nový olympijský šport a nikdy by som nepovedal, že raz budem na olympijských hrách.“

Zaujímavé bolo aj to, že v kvalifikácii nastúpil v poslednej štvrtej skupine a videl už výsledky svojich súperov. Vedel teda, aký výkon musí zvládnuť, aby postúpil do finále. „Vždy je to iné a záleží či ste v prvej alebo v poslednej skupine. Keďže sme vedeli, čo zvládli súperi, podľa toho sme prispôsobili aj taktiku. Vedel som, že nebude stačiť nejaké triky na istotu. Išiel som na maximum toho, čo viem dať,“ hovoril. Po úspešnej kvalifikácii prišlo finále v rýchlom slede. „Tým, že som išiel v poslednej skupine, tak hneď na to idete finále. Ja som si to poriadne ani neuvedomil a zrazu som mal finále za sebou.“

Pády bolia „Z 22 pretekárov je každý jeden veľmi dobrý. Je tu tá najužšia svetová špička a ukázalo sa, že veľkú rolu zohráva hlava. V hľadisku som na súťažiach toľko fanúšikov ešte nevidel. Cítil som sa tu ako na hokeji. A za týchto okolností tu všetko ustáť. Každý jazdec išiel na hranu svojich možností. Každý dal do toho maximum,“ opisoval. V priebehu súťaže mal prakticky každý jeden skejtbordista pád. Skôr ich bolo viac. Tury vraví, že každý jeden pád bolí. Iba v televízii to často vyzerá, že nič sa nedeje a pretekári sa otrasú a idú ďalej. „Nie je to sranda. Padáme na betón. Veľa ľudí si neuvedomuje ako veľmi to bolí. Niekedy si pri páde zoderiete chrbát a hneď idete na ďalší pokus. Je to akoby ste dostali úder do hlavy a vy si poviete, že nič sa nedeje.“

Tury má za sebou viacero výborných výsledkov. Vlani bol 5. na majstrovstvách sveta, na olympijskej kvalifikácii v Budapešti skončil štvrtý. Do širšej svetovej špičky patrí dlhodobo. Výsledkom v Paríži to ešte zvýraznil.