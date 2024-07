Dominancia tínedžerky z Kanady. Súperkám vo finále nedala žiadnu šancu

PARÍŽ. Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová získala zlato na OH v Paríži v disciplíne polohové preteky na 400 m.

Pre 17-ročnú McIntoshovú to bola už druhá medaila z Paríža, v disciplíne 400 m voľným spôsobom bola strieborná.

Smithová patrila k najväčším favoritkám disciplíny. Na predošlých OH v Tokiu, na ktorých štartovala ešte s dievčenským priezviskom Schoenmakerová, bola na prsiarskej stovke strieborná. Na 200 m trati vtedy vytvorila svetový rekord časom 2:18,95 min.

Zlatú medailu získal aj rumunský plavec David Popovici v disicplíne 200 m voľným spôsobom. V tesnom finiši pondelňajšieho finále mal o sedem stotín lepší čas než strieborný Brit Matthew Richards, bronz si odniesol ďalší Brit Luke Hobson.

Popovici nadviazal prvou olympijskou medailou vo svojej najsilnejšej disciplíne na zlato z ME 2024. Tesne pred finišom to vyzeralo na triumf niektorého z Američanov, no 19-ročný Rumun mal rýchlejší dohmat.