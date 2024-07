Keď sa Američania rozbehli, Srbi sa len prizerali. LeBron vychválil výkon Duranta

Od okamihu, keď vstúpil do diania, premenil úvodných osem striel a potvrdil status najlepšieho strelca tímu USA na olympijských hrách. Nebolo to však len o dvoch najskúsenejších amerických hráčoch. Jrue Holiday pridal 15 bodov, Devin Booker 12 a Anthony Edwards a Stephen Curry po 11.

Američania po piatich víťazstvách v príprave dosiahli aj šieste už v ostrom olympijskom súboji. Európskeho protivníka jasne prevýšili najmä v úspešnosti spoza trojkového oblúka, keď premenili 18 z 32 pokusov, kým Srbi 9 z 37.

"Toto bol najlepší zápas, ktorý sme odohrali toto leto. Máme veľkú palebnú silu, ale musíme to neustále dokazovať. Možno to bude tak, že na ďalší deň sa strelecky odviaže niekto iný. Máme na to, aby to tak bolo," komentoval LeBron James.

Legenda NBA aj svetového basketbalu sa obdivne vyjadrila aj k výkonu o štyri roky mladšieho spoluhráča Kevina Duranta. "Bol fenomenálny. Jeho talent nie je z tohto sveta."

Durant vzápätí zložil poklonu Jamesovi. "Všetci sme veľmi radi, že je späť s nami. Jeho hra a výkony sú šialené."