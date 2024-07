ONLINE: Skejtbording na OH 2024, Richard Tury dnes LIVE (street - muži)

Olympijské hry - Skateboarding 2024/2025

29.07.2024 o 12:00

Street – muži

Prehľad

Štartovná listina:

Rozjazd 1

Shane O'Neill (AUS)

Matt Berger (CAN)

Mauro Iglesias (ARG)

Kelvin Hoefler (BRA)

Jhancarlos Gonzalez (COL)

Matias Dell Olio (ARG)



Rozjazd 2

Jagger Eaton (USA)

Aurelien Giraud (FRA)

Chris Joslin (USA)

Sora Shirai (JPN)

Brandon Valjalo (RSA)

Vincent Milou (FRA)



Rozjazd 3

Yuto Horigome (JPN)

Giovanni Vianna (BRA)

Gustavo Ribeiro (POR)

Ryan Decenzo (CAN)

Felipe Gustavo (BRA)



Rozjazd 4

Ginwoo Onodera (JPN)

Richard Tury (SVK)

Cordano Russell (CAN)

Nyjah Huston (USA)

Joseph Garbaccio (FRA)