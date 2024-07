Murray si ešte predĺžil kariéru, ušiel z piatich mečbalov. Trénerka: Už som ho v duchu odpísala

"Nehral som vôbec dobre a nevyzeralo to, žeby sme to mohli otočiť a zvíťaziť. Aj môj partner nepodával najlepší výkon. V závere sme sa však obaja zlepšili a zrazu nám to začalo herne klapať. Všetko do seba správne zapadlo a zvíťazili sme," uviedol Andy Murray pre BBC Sport.

Za stavu 4:9 v rozhodujúcom tajbrejku už svojmu synovi neverila ani jeho mama a zároveň dlhoročná trénerka Judy.

VIDEO: Zostrih zápasu Andy Murray, Daniel Evans - Taro Daniel, Kei Nišikori