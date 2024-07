Virálnym hrdinom olympiády je plavčík. Zožal aplauz, získal slávu aj prezývku

Vrhol sa do vody, ponoril na dno, čosi schmatol a vyplával von. Celé to trvalo niekoľko sekúnd, no stačilo to na zrodenie prvého virálneho hrdinu OH 2024.

Čo sa vlastne v nedeľu stalo? V rozplavbe na 100 m prsia stratila Američanka Emma Weberová plaveckú čiapočku, ktorá zostala ležať na dne bazéna.