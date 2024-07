S trénerom hodinu špekulovali nad náročnou traťou. Nakoniec je z toho postup do finále

Beňuš prišiel do cieľa na priebežnom štvrtom mieste s časom 102.59 sekundy a musel čakať, či sa do finále kvalifikuje. Slovenský reprezentant neprešiel trať čisto a pripísal si dve trestné sekundy na bránke číslo dva a šestnásť.

PARÍŽ. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš nebude chýbať v pondelkovom večernom finále na OH 2024 v Paríži .

V disciplíne štartovalo 16 pretekárov. Do finále C1 sa prebojovalo dvanásť najlepších slalomárov.

Fotogaléria: Matej Beňuš na OH 2024 v Paríži (semifinále)

„Pozerali sme s trénerom ženské semifinále a hodinu sme popri trati špekulovali. Trať je veľmi náročná s nepríjemnými miestami. Na olympiáde sa však začínajú preteky až od semifinále. Budeme robiť všetko pre to, aby sme sa vyvarovali chybám.

Beňuš postúpil do semifinále z jedenásteho miesta po rozjazdách. Deň voľna využil na naštudovanie olympijskej trate.

„Trať je oproti kvalifikačnej trati veľmi náročná, poposúvali kritické miesta, roztiahli bránky od seba,“ pridal tréner Matúš Hujsa pre Sportnet.

V spomínanej náročnej pasáži sa však nevyhol zaváhaniu. „Stratil tam sekundu alebo dve,“ analyzoval spolukomentátor STVR a bývalý kanoista Tomáš Kučera.

Vo finále pôjde naplno

„Matej vie vo finále napraviť chyby, ktoré spravil. Jazda nebola ideálna, boli tam pasáže, kde stratil. V prvej bráne si to poistil a šiel viac zoširoka. To mu zmenilo výjazd do brány číslo dva. Kombinácia brán šesť a sedem je pohreb olympionikov.

Vidno, že sa tam vytrápil, ale prešiel to ako-tak dobre. Zachránil to tam. V spodnej pasáži trošku zariskoval a našťastie mu to vyšlo,“ analyzoval v štúdiu STVR Alexander Slafkovský.