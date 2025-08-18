Program, výsledky a tabuľky na ME v basketbale 2025 (EuroBasket 2025)

ME v basketbale 2025: Program, výsledky a tabuľky.
ME v basketbale 2025: Program, výsledky a tabuľky. (Autor: TASR/AP)
18. aug 2025 o 09:00
Pozrite si program, tabuľky a výsledky ME v basketbale 2025 (EuroBasket 2025). Ako dnes vyzerá rozpis zápasov?

BRATISLAVA. ME v basketbale, známe ako EuroBasket, sa v roku 2025 konajú od 27. augusta do 14. septembra. Šampionát organizujú štyri krajiny: Cyprus, Fínsko, Poľsko a Lotyšsko.

Na turnaji hrá 24 tímov, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín po šesť družstiev. Postup si vybojujú najlepšie štyri tímy z každej skupiny, ktoré postúpia do osemfinále play-off.

Výsledky a tabuľky: Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D

Šampionát sľubuje poriadne vyrovnaný priebeh s množstvom hráčov z NBA a Euroligy.

Na podujatí bude chýbať iba francúzsky reprezentant Victor Wembanyama. Ostatné hviezdy ako Luka Dončič (Slovinsko), Nikola Jokič (Srbsko) či Giannis Antetokounmpo (Grécko) už potvrdili svoju účasť a figurujú v nominácii svojich krajín.

Titul z roku 2022 obhajuje Španielsko, ktoré vo finále zdolalo Francúzsko. Bronz získalo Nemecko po triumfe nad Poľskom.

Zápasy odvysiela na Slovensku televízia STVR Šport, v Česku má práva na vysielanie ČT Šport.

Najúspešnejším výberom v histórii je Sovietsky zväz so 14 víťazstvami. Československo sa tešilo z titulu v roku 1946.

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na ME v basketbale 2025.

Program, výsledky a tabuľky na ME v basketbale 2025

Skupina A

/Riga, Lotyšsko/

Streda 27. august:

13.45 h Česko - Portugalsko

17.00 h Lotyšsko - Turecko

20.15 h Srbsko - Estónsko

Piatok 29. august:

13.45 h Turecko - Česko

17.00 h Estónsko - Lotyšsko

20.15 h Portugalsko - Srbsko

Sobota 30. august:

13.45 h Česko - Estónsko

17.00 h Lotyšsko - Srbsko

20.15 h Turecko - Portugalsko

Pondelok 1. september:

13.45 h Estónsko - Turecko

17.00 h Portugalsko - Lotyšsko

20.15 h Srbsko - Česko

Streda 3. september:

13.45 h Estónsko - Portugalsko

17.00 h Česko - Lotyšsko

20.15 h Turecko - Srbsko

Tabuľka skupiny A

Skupina B

/Tampere, Fínsko/

Streda 27. august:

12.30 h Veľká Británia - Litva

15.30 h Čierna Hora - Nemecko

19.30 h Švédsko - Fínsko

Piatok 29. august:

12.30 h Nemecko - Švédsko

15.30 h Litva - Čierna Hora

19.30 h Fínsko - Veľká Británia

Sobota 30. august:

12.30 h Litva - Nemecko

15.30 h Veľká Británia - Švédsko

19.30 h Čierna Hora - Fínsko

Pondelok 1. september:

12.30 h Švédsko - Čierna Hora

15.30 h Nemecko - Veľká Británia

19.30 h Fínsko - Litva

Streda 3. september:

12.30 h Čierna Hora - Veľká Británia

15.30 h Litva - Švédsko

19.30 h Fínsko - Nemecko

Tabuľka skupiny B

Skupina C

/Limassol, Cyprus/

Štvrtok 28. august:

14.00 h Gruzínsko - Španielsko

17.15 h Bosna a Hercegovina - Cyprus

20.30 h Grécko - Taliansko

Sobota 30. august:

14.00 h Taliansko - Gruzínsko

17.15 h Cyprus - Grécko

20.30 h Španielsko - Bosna a Hercegovina

Nedeľa 31. august:

14.00 h Gruzínsko - Grécko

17.15 h Španielsko - Cyprus

20.30 h Bosna a Hercegovina - Taliansko

Utorok 2. september:

14.00 h Grécko - Bosna a Hercegovina

17.15 h Cyprus - Gruzínsko

20.30 h Taliansko - Španielsko

Štvrtok 4. september:

14.00 h Bosna a Hercegovina - Gruzínsko

17.15 h Taliansko - Cyprus

20.30 h Španielsko - Grécko

Tabuľka skupiny C

Skupina D

/Katovice, Poľsko/

Štvrtok 28. august:

14.00 h Izrael - Island

17.15 h Belgicko - Francúzsko

20.30 h Slovinsko - Poľsko

Sobota 30. august:

14.00 h Island - Belgicko

17.15 h Francúzsko - Slovinsko

20.30 h Poľsko - Izrael

Nedeľa 31. august:

14.00 h Slovinsko - Belgicko

17.15 h Izrael - Francúzsko

20.30 h Poľsko - Island

Utorok 2. september:

14.00 h Belgicko - Izrael

17.15 h Island - Slovinsko

20.30 h Francúzsko - Poľsko

Štvrtok 4. september:

14.00 h Francúzsko - Island

17.15 h Izrael - Slovinsko

20.30 h Poľsko - Belgicko

Tabuľka skupiny D

Program a výsledky play-off na ME v basketbale 2025

Osemfinále

Sobota 6. september:

1. osemfinále

2. osemfinále

3. osemfinále

4. osemfinále

Nedeľa 7. september:

5. osemfinále

6. osemfinále

7. osemfinále

8. osemfinále

Štvrťfinále

Utorok 9. september:

1. štvrťfinále

2. štvrťfinále

Streda 10. september:

3. štvrťfinále

4. štvrťfinále

Semifinále

Piatok 12. september:

1. semifinále

2. semifinále

Zápasy o medaily

Nedeľa 14. september:

16.00 h Zápas o bronz

20.00 h Finále

    dnes 09:00
