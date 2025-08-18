Program, výsledky a tabuľky na ME v basketbale 2025 (EuroBasket 2025)

BRATISLAVA. ME v basketbale, známe ako EuroBasket, sa v roku 2025 konajú od 27. augusta do 14. septembra. Šampionát organizujú štyri krajiny: Cyprus, Fínsko, Poľsko a Lotyšsko.
Na turnaji hrá 24 tímov, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín po šesť družstiev. Postup si vybojujú najlepšie štyri tímy z každej skupiny, ktoré postúpia do osemfinále play-off.
Šampionát sľubuje poriadne vyrovnaný priebeh s množstvom hráčov z NBA a Euroligy.
Na podujatí bude chýbať iba francúzsky reprezentant Victor Wembanyama. Ostatné hviezdy ako Luka Dončič (Slovinsko), Nikola Jokič (Srbsko) či Giannis Antetokounmpo (Grécko) už potvrdili svoju účasť a figurujú v nominácii svojich krajín.
Titul z roku 2022 obhajuje Španielsko, ktoré vo finále zdolalo Francúzsko. Bronz získalo Nemecko po triumfe nad Poľskom.
Zápasy odvysiela na Slovensku televízia STVR Šport, v Česku má práva na vysielanie ČT Šport.
Najúspešnejším výberom v histórii je Sovietsky zväz so 14 víťazstvami. Československo sa tešilo z titulu v roku 1946.
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na ME v basketbale 2025.
Program, výsledky a tabuľky na ME v basketbale 2025
Skupina A
/Riga, Lotyšsko/
Streda 27. august:
13.45 h Česko - Portugalsko
17.00 h Lotyšsko - Turecko
20.15 h Srbsko - Estónsko
Piatok 29. august:
13.45 h Turecko - Česko
17.00 h Estónsko - Lotyšsko
20.15 h Portugalsko - Srbsko
Sobota 30. august:
13.45 h Česko - Estónsko
17.00 h Lotyšsko - Srbsko
20.15 h Turecko - Portugalsko
Pondelok 1. september:
13.45 h Estónsko - Turecko
17.00 h Portugalsko - Lotyšsko
20.15 h Srbsko - Česko
Streda 3. september:
13.45 h Estónsko - Portugalsko
17.00 h Česko - Lotyšsko
20.15 h Turecko - Srbsko
Tabuľka skupiny A
Skupina B
/Tampere, Fínsko/
Streda 27. august:
12.30 h Veľká Británia - Litva
15.30 h Čierna Hora - Nemecko
19.30 h Švédsko - Fínsko
Piatok 29. august:
12.30 h Nemecko - Švédsko
15.30 h Litva - Čierna Hora
19.30 h Fínsko - Veľká Británia
Sobota 30. august:
12.30 h Litva - Nemecko
15.30 h Veľká Británia - Švédsko
19.30 h Čierna Hora - Fínsko
Pondelok 1. september:
12.30 h Švédsko - Čierna Hora
15.30 h Nemecko - Veľká Británia
19.30 h Fínsko - Litva
Streda 3. september:
12.30 h Čierna Hora - Veľká Británia
15.30 h Litva - Švédsko
19.30 h Fínsko - Nemecko
Tabuľka skupiny B
Skupina C
/Limassol, Cyprus/
Štvrtok 28. august:
14.00 h Gruzínsko - Španielsko
17.15 h Bosna a Hercegovina - Cyprus
20.30 h Grécko - Taliansko
Sobota 30. august:
14.00 h Taliansko - Gruzínsko
17.15 h Cyprus - Grécko
20.30 h Španielsko - Bosna a Hercegovina
Nedeľa 31. august:
14.00 h Gruzínsko - Grécko
17.15 h Španielsko - Cyprus
20.30 h Bosna a Hercegovina - Taliansko
Utorok 2. september:
14.00 h Grécko - Bosna a Hercegovina
17.15 h Cyprus - Gruzínsko
20.30 h Taliansko - Španielsko
Štvrtok 4. september:
14.00 h Bosna a Hercegovina - Gruzínsko
17.15 h Taliansko - Cyprus
20.30 h Španielsko - Grécko
Tabuľka skupiny C
Skupina D
/Katovice, Poľsko/
Štvrtok 28. august:
14.00 h Izrael - Island
17.15 h Belgicko - Francúzsko
20.30 h Slovinsko - Poľsko
Sobota 30. august:
14.00 h Island - Belgicko
17.15 h Francúzsko - Slovinsko
20.30 h Poľsko - Izrael
Nedeľa 31. august:
14.00 h Slovinsko - Belgicko
17.15 h Izrael - Francúzsko
20.30 h Poľsko - Island
Utorok 2. september:
14.00 h Belgicko - Izrael
17.15 h Island - Slovinsko
20.30 h Francúzsko - Poľsko
Štvrtok 4. september:
14.00 h Francúzsko - Island
17.15 h Izrael - Slovinsko
20.30 h Poľsko - Belgicko
Tabuľka skupiny D
Program a výsledky play-off na ME v basketbale 2025
Osemfinále
Sobota 6. september:
1. osemfinále
2. osemfinále
3. osemfinále
4. osemfinále
Nedeľa 7. september:
5. osemfinále
6. osemfinále
7. osemfinále
8. osemfinále
Štvrťfinále
Utorok 9. september:
1. štvrťfinále
2. štvrťfinále
Streda 10. september:
3. štvrťfinále
4. štvrťfinále
Semifinále
Piatok 12. september:
1. semifinále
2. semifinále
Zápasy o medaily
Nedeľa 14. september:
16.00 h Zápas o bronz
20.00 h Finále