Konzistentný výkon v celom zápase. Turecko spoznalo svojho súpera v semifinále

ME v basketbale 2025 - štvrťfinále
Litva - Grécko 76:87 (38:44)
Najviac bodov: Valanciunas 24, Velicka 12, Radzevicius 10 - Antetokoumpo 29, Toliopoulos 17, Sloukas 11
RIGA. Basketbalisti Grécka postúpili do bojov o medaily na ME v basketbale 2025.
Vo štvrťfinále si v lotyšskej Rige poradili s výberom Litvy po 87:76.
Gréci sa po slabšom štarte postupne dostali do tempa, v polovici prvej štvrtiny sa ujali vedenia a to už z rúk nepustili.
V Arene Riga navýšili náskok v záverečnej časti až na 16 bodov a bez väčších problémov dokráčali k víťazstvu.
Za triumfom ich potiahol Jannis Antetokunmpo, líder Milwaukee Bucks zaznamenal 29 bodov. Litve nestačilo ani 24 bodov Jonasa Valančiunasa z Denveru Nuggets.
Ich súperom v boji o finále bude Turecko, ktoré si v druhom štvrťfinále poradilo s Poľskom.