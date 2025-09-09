Konzistentný výkon v celom zápase. Turecko spoznalo svojho súpera v semifinále

Giannis Antetokounmpo.
Fotogaléria (10)
Giannis Antetokounmpo. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|9. sep 2025 o 22:05
Grécko prehralo len v poslednej štvrtine.

ME v basketbale 2025 - štvrťfinále

Litva - Grécko 76:87 (38:44)

Najviac bodov: Valanciunas 24, Velicka 12, Radzevicius 10 - Antetokoumpo 29, Toliopoulos 17, Sloukas 11

RIGA. Basketbalisti Grécka postúpili do bojov o medaily na ME v basketbale 2025.

Vo štvrťfinále si v lotyšskej Rige poradili s výberom Litvy po 87:76.

Fotogaléria zo zápasu Litva - Grécko na ME v basketbale 2025 (štvrťfinále)
Arnas Velicka a Kostas Antetokounmpo počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025.
Fanúšikovia Grécka počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025.
Tyler Dorsey a Arnas Velicka počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025.
Giannis Antetokounmpo počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025.
10 fotografií
Giannis Antetokounmpo a Marek Blazevic počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025. Panagiotis Kalaitzakis a Margiris Normantas počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025. Giannis Antetokounmpo počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025. Kostas Sloukas počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025. Fanúšikovia Grécka počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025. Giannis Antetokounmpo, Gytis Radzevicius a Marek Blazevic počas zápasu Litva - Grécko vo štvrťfinále ME v basketbale 2025.

Gréci sa po slabšom štarte postupne dostali do tempa, v polovici prvej štvrtiny sa ujali vedenia a to už z rúk nepustili.

V Arene Riga navýšili náskok v záverečnej časti až na 16 bodov a bez väčších problémov dokráčali k víťazstvu.

Za triumfom ich potiahol Jannis Antetokunmpo, líder Milwaukee Bucks zaznamenal 29 bodov. Litve nestačilo ani 24 bodov Jonasa Valančiunasa z Denveru Nuggets.

Ich súperom v boji o finále bude Turecko, ktoré si v druhom štvrťfinále poradilo s Poľskom.

Pavúk play-off ME v basketbale 2025

    dnes 22:05
