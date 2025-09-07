VIDEO: Ďalšia senzácia na ME v basketbale. Po Srboch končia aj obhajcovia striebra

Momentka zo zápasu Gruzínsko - Francúzsko na ME v basketbale 2025.
Momentka zo zápasu Gruzínsko - Francúzsko na ME v basketbale 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. sep 2025 o 16:30
V boji o semifinále si zmerajú sily Fíni s Gruzíncami.

BRATISLAVA. Poľskí basketbalisti postúpili na ME v Lotyšsku do štvrťfinále.

V nedeľnom osemfinále zdolali Bosnu a Hercegovinu 80:72 a budú sa tak snažiť zopakovať svoju semifinálovú účasť spred troch rokov.

Ešte pred 24 hodinami sa očakávalo, že jednu zo štvrťfinálových dvojíc budú tvoriť hráči Srbska a Francúzska, no obaja favoriti sú z hry von.

Po nečakanej prehre Srbov s Fínmi 86:92 zlyhali aj obhajcovia strieborných medailí, ktorí rovnako nečakane nestačili na Gruzíncov 70:80.

V boji o postup do semifinále sa tak stretnú Fíni s Gruzíncami.

ME v basketbale 2025 - osemfinále:

Poľsko - Bosna a Hercegovina 80:72 (40:44)

Najviac bodov: Loyd 28, Ponitka 19 (11 doskokov), Sokolowski 10 - Nurkič 20, Roberson 19, Atič, Gegič a Lazič všetci po 8

Francúzsko - Gruzínsko 70:80 (37:38)

Najviac bodov: Francisco 14, Yabusele 21, Jaiteh 10 - Baldwin a Shengelia po 24, Mamukelašvilli 14 (11 doskokov)

Pavúk play-off ME v basketbale 2025

    dnes 16:30
