Česku nestačili body hráča NBA, Litva vstúpila do šampionátu suverénne

Momentka zo zápasu Česko - Portugalsko (ME v basketbale 2025)
Momentka zo zápasu Česko - Portugalsko (ME v basketbale 2025) (Autor: fiba.basketball)
27. aug 2025 o 16:03
Českí basketbalisti na úvod ME podľahli Portugalsku.

BRATISLAVA. V otváracom stretnutí majstrovstiev Európy zvíťazili vo fínskom Tampere v rámci B-skupiny basketbalisti Litvy nad Veľkou Britániou 94:70.

V A-skupine v lotyšskej Rige triumfovalo Portugalsko nad Českom 62:50.

ME v basketbale 2025 - streda, 27. august:

A-skupina (Riga/Lot.):

Česko - Portugalsko 50:62 (29:32)

najviac bodov: Krejčí 10, Peterka 8, Hruban a Kyzlink po 7 - Queta 23 (18 doskokov), Lisboa 15, Williams 10

B-skupina (Tampere/Fín.):

Veľká Británia - Litva 70:94 (33:41)

najviac bodov: Yeboah 17, Hesson a Phillip po 10 - Valančiunas 18, Tubelis 17, Jokubaitis a Normantas po 12

    dnes 16:03
