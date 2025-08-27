Česku nestačili body hráča NBA, Litva vstúpila do šampionátu suverénne

BRATISLAVA. V otváracom stretnutí majstrovstiev Európy zvíťazili vo fínskom Tampere v rámci B-skupiny basketbalisti Litvy nad Veľkou Britániou 94:70.
V A-skupine v lotyšskej Rige triumfovalo Portugalsko nad Českom 62:50.
ME v basketbale 2025 - streda, 27. august:
A-skupina (Riga/Lot.):
Česko - Portugalsko 50:62 (29:32)
najviac bodov: Krejčí 10, Peterka 8, Hruban a Kyzlink po 7 - Queta 23 (18 doskokov), Lisboa 15, Williams 10
B-skupina (Tampere/Fín.):
Veľká Británia - Litva 70:94 (33:41)
najviac bodov: Yeboah 17, Hesson a Phillip po 10 - Valančiunas 18, Tubelis 17, Jokubaitis a Normantas po 12