VIDEO: Turci zamakali najmä v prvom polčase. Postup si nenechali ujsť

ME v basketbale 2025 - štvrťfinále
Turecko - Poľsko 91:77 (46:32)
Najviac bodov: Sengun 19, Hazer, Larkin po 13 - Loyd, Ponitka po 19, Sokolowski 13
RIGA. Basketbalisti Turecka postúpili do bojov o medaily na ME v basketbale 2025.
Vo štvrťfinále si v lotyšskej Rige poradili s výberom Poľska po výsledku 91:77.
Fotogaléria zo zápasu Turecko - Poľsko na ME v basketbale 2025 (štvrťfinále)
Turci položili základ svojho triumfu v závere druhej štvrtiny, keď si vypracovali rozhodujúci 14-bodový náskok.
Ich najlepším strelcom bol s 19 bodmi Alperen Şengün pôsobiaci v klube zámorskej NBA Houston Rockets.
VIDEO: Zostrih zápasu Turecko - Poľsko
Ich súperom v boji o finále bude lepší z dvojice Litva - Grécko.