VIDEO: Turci zamakali najmä v prvom polčase. Postup si nenechali ujsť

Alperen Sengun.
9. sep 2025
Ich súperom v boji o finále bude lepší z dvojice Litva - Grécko.

ME v basketbale 2025 - štvrťfinále

Turecko - Poľsko 91:77 (46:32)

Najviac bodov: Sengun 19, Hazer, Larkin po 13 - Loyd, Ponitka po 19, Sokolowski 13

RIGA. Basketbalisti Turecka postúpili do bojov o medaily na ME v basketbale 2025.

Vo štvrťfinále si v lotyšskej Rige poradili s výberom Poľska po výsledku 91:77.

Turci položili základ svojho triumfu v závere druhej štvrtiny, keď si vypracovali rozhodujúci 14-bodový náskok.

Ich najlepším strelcom bol s 19 bodmi Alperen Şengün pôsobiaci v klube zámorskej NBA Houston Rockets.

VIDEO: Zostrih zápasu Turecko - Poľsko

Ich súperom v boji o finále bude lepší z dvojice Litva - Grécko.

    dnes 17:51
