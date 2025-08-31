Dončič si podmanil duel s Belgickom. Slovincom zabezpečil prvú výhru

Luka Dončič.
Luka Dončič. (Autor: FIBA.basketball)
TASR|31. aug 2025 o 16:13
Z jasnej výhry sa tešia aj hráči Grécka.

BRATISLAVA. Basketbalisti Grécka pokračujú na majstrovstvách Európy aj naďalej bez prehry. Na palubovke v Limassole si poradili s Gruzínskom 94:53.

Do zostavy Grékov sa po vynechanom zápase proti Cypru vrátil Jannis Antetokounmpo, v nedeľnom stretnutí bol s 27 bodmi najproduktívnejším hráčom. Grécko je po troch víťazstvách na čele C-skupiny.

Ďalšia hviezda zámorskej NBA Luka Dončič pomohol Slovinsku k prvému triumfu na šampionáte.

Slovinci zdolali v dueli katovickej D-skupiny Belgičanov 86:69. Dončič si pripísal 26 bodov, 10 asistencií a 11 doskokov.

ME v basketbale 2025 - nedeľa, 31. august

C-skupina (Limassol/Cypr.):

Gruzínsko - Grécko 53:94 (29:46)

Najviac bodov: Mamukelašvili 14, Sanadze a Šermadini po 11 - J. Antetokunmpo 27, Mitoglou 17, Dorsey 14

D-skupina (Katowice/Poľ.):

Slovinsko - Belgicko 86:69 (43:31)

Najviac bodov: Dončič 26, Prepelič 12, Stergar 9 - Van Vliet 15, Lecomte 13, Mwema 9

