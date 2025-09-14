Najväčšia hviezda bola veľkou oporou. Gréci sa po 16 rokoch vrátili na európske pódium

ME v basketbale - o bronz
Grécko - Fínsko 92:89 (48:34)
Najviac bodov: Antetokunmpo 30 (17 doskokov), Dorsey 20, Toliopoulos 15 - Markkanen 19 (10 doskokov), Valtonen 18, Nkamhoua 15
RIGA. Basketbalisti Grécka získali na ME v Lotyšsku bronzové medaily. V nedeľnom súboji o 3. miesto zdolali tím Fínska 92:89.
Gréci získali prvú medailu od roku 2009, keď skončili na ME na treťom mieste. Najlepším výsledkom tímu je titul majstrov Európy z roku 2005.
Najväčšou oporou tímu bol v súboji o bronz najlepší hráč tímu Giannis Antetokounmpo, ktorý sa postaral o 30 bodov, ku ktorým pridal aj 17 doskokov.
Grécko získalo celkom šiesty cenný kov na európskom šampionáte, v roku 1989 skončilo strieborné po finálovej prehre s Juhosláviou. Bronz si zaistilo ešte v rokoch 1949 a 2009.