VIDEO: Portugalsko ešte do prestávky viedlo. Nemci však odohrali skvelý druhý polčas

RIGA. Basketbalisti Turecka sa stali prvými štvrťfinalistami ME v Lotyšsku. V sobotňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Švédskom 85:79.
Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľal pivot Houstonu Rockets Alperen Sengün, ktorý nazbieral 24 bodov a 16 doskokov.
Turci sa v ďalšom zápase stretnú s víťazom súboja Poľsko - Bosna a Hercegovina.
Miestenku vo štvrťfinále si vybojovali aj úradujúci majstri sveta z Nemecka, ktorí si poradili s Portugalskom 85:58.
So 16-timi bodmi mužstvo viedli Dennis Schröder a Franz Wagner. Nemci v ďalšej fáze narazia na úspešnejšieho z dvojice Taliansko - Slovinsko.
ME v basketbale 2025 - osemfinále
Turecko - Švédsko 85:79 (37:42)
Najviac bodov: Sengün 24 (16 doskokov), Osman 17, Osmani 14 - Häkanson 16, Gaddefors 15, Larsson 15
Nemecko - Portugalsko 85:58 (31:32)
Najviac bodov: Schröder 16, Wagner 16, Bonga 15 - Queta 18 (11 doskokov), Williams 8, Gameiro 7