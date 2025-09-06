VIDEO: Portugalsko ešte do prestávky viedlo. Nemci však odohrali skvelý druhý polčas

6. sep 2025 o 17:00
V druhom zápase uspeli basketbalisti Turecka.

RIGA. Basketbalisti Turecka sa stali prvými štvrťfinalistami ME v Lotyšsku. V sobotňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Švédskom 85:79.

Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľal pivot Houstonu Rockets Alperen Sengün, ktorý nazbieral 24 bodov a 16 doskokov.

Turci sa v ďalšom zápase stretnú s víťazom súboja Poľsko - Bosna a Hercegovina.

Miestenku vo štvrťfinále si vybojovali aj úradujúci majstri sveta z Nemecka, ktorí si poradili s Portugalskom 85:58.

So 16-timi bodmi mužstvo viedli Dennis Schröder a Franz Wagner. Nemci v ďalšej fáze narazia na úspešnejšieho z dvojice Taliansko - Slovinsko.

ME v basketbale 2025 - osemfinále

Turecko - Švédsko 85:79 (37:42)

Najviac bodov: Sengün 24 (16 doskokov), Osman 17, Osmani 14 - Häkanson 16, Gaddefors 15, Larsson 15


Nemecko - Portugalsko 85:58 (31:32)

Najviac bodov: Schröder 16, Wagner 16, Bonga 15 - Queta 18 (11 doskokov), Williams 8, Gameiro 7


Pavúk play-off ME v basketbale 2025

    dnes 17:00
