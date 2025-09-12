Chladoňová sa nestratila ani v časovke. V celkovom poradí atakuje popredné priečky

Tour de l'Ardèche 2025
4. etapa (Vals-les-Bains - Vals-les-Bains, 20,1 km):
1.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
28:18 m
2.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 13 s
3.
Monica Trincaová Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 22 s
4.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 26 s
5.
Debora Silvestriová
Taliansko
Loboral Kutxa - Fundación Euskadi
+ 36 s
6.
Lotte Claesová
Belgicko
Arkéa B&B Hotels Women
+ 42 s
12.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 55 s
BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová finišovala v štvrtej etape pretekov Tour de l'Ardèche 2025 na 12. mieste.
V časovke, ktorá merala 20,1 kilometra a šla sa v meste Vals-len-Bains, stratila na víťazku Mischu Bredewoldovú 55 sekúnd.
V celkovom hodnotení si dokonca polepšila o jedno miesto a je už na siedmej priečke. Na prvú ženu poradia Bredewoldovú stráca minútu a osem sekúnd.
Preteky sa už skôr skončili pre Chladoňovej krajanku Teréziu Ciriakovú, ktorá tretiu etapu nedokončila. Dôvodom bol pád, podobne ako v prípade Lotte Kopeckej, ktorá ovládla úvodnú etapu pretekov.
V sobotu pokračuje Tour de l'Ardèche 125,8 kilometrovou etapu, ktorá smeruje z Mende do Le Mont Lozére.
Priebežné celkové poradie po 4. etape
1.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
6:50:00 h
2.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 26 s
3.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 32 s
4.
Monica Trinicová Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 48 s
5.
Debora Silvestriová
Taliansko
Picnic PostNL
+ 49 s
6.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
Picnic PostNL
+ 57 s
7.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:08 m