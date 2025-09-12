    Chladoňová sa nestratila ani v časovke. V celkovom poradí atakuje popredné priečky

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|12. sep 2025 o 18:34
    ShareTweet1

    V časovke skončila tesne za TOP 10.

    Tour de l'Ardèche 2025

    4. etapa (Vals-les-Bains - Vals-les-Bains, 20,1 km):

    1.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    28:18 m

    2.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 13 s

    3.

    Monica Trincaová Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 22 s

    4.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 26 s

    5.

    Debora Silvestriová

    Taliansko

    Loboral Kutxa - Fundación Euskadi

    + 36 s

    6.

    Lotte Claesová

    Belgicko

    Arkéa B&B Hotels Women

    + 42 s

    12.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 55 s

    BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová finišovala v štvrtej etape pretekov Tour de l'Ardèche 2025 na 12. mieste.

    V časovke, ktorá merala 20,1 kilometra a šla sa v meste Vals-len-Bains, stratila na víťazku Mischu Bredewoldovú 55 sekúnd.

    V celkovom hodnotení si dokonca polepšila o jedno miesto a je už na siedmej priečke. Na prvú ženu poradia Bredewoldovú stráca minútu a osem sekúnd.

    Preteky sa už skôr skončili pre Chladoňovej krajanku Teréziu Ciriakovú, ktorá tretiu etapu nedokončila. Dôvodom bol pád, podobne ako v prípade Lotte Kopeckej, ktorá ovládla úvodnú etapu pretekov.

    V sobotu pokračuje Tour de l'Ardèche 125,8 kilometrovou etapu, ktorá smeruje z Mende do Le Mont Lozére.

    Priebežné celkové poradie po 4. etape

    1.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    6:50:00 h

    2.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 26 s

    3.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 32 s

    4.

    Monica Trinicová Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 48 s

    5.

    Debora Silvestriová

    Taliansko

    Picnic PostNL

    + 49 s

    6.

    Eleonora Ciaboccová

    Taliansko

    Picnic PostNL

    + 57 s

    7.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:08 m

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinka Maruša Tereza Šerkeziová.
    Slovinka Maruša Tereza Šerkeziová.
    Slováci dostali v crosse juniorov minimálne kolo. Majstrom sveta sa stal Francúz
    dnes 18:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Chladoňová sa nestratila ani v časovke. V celkovom poradí atakuje popredné priečky