Kluby odobrili zmenu draftovej lotérie NBA, najhoršie tímy stratia výhodu

Tímy zámorskej basketbalovej NBA vo štvrtok oficiálne schválili reformu draftovej lotérie.
Jej účelom je obmedziť takzvané „tankovanie“ a motivovať kluby, ktoré v sezóne stratia šancu na postup do vyraďovacej časti, aby sa snažili víťaziť.
Už od budúceho roka prestane platiť pravidlo, že tri najhoršie tímy po základnej časti budú mať percentuálne najvyššiu pravdepodobnosť, že získajú možnosť výberu draftovej jednotky.
Naopak, klesnú do tzv. zóny zostupu a na drafte sa môžu zosunúť až na 12. priečku. Doteraz nemohli klesnúť nižšie ako na 6. miesto.
Najvyššiu pravdepodobnosť vyberať draftovú jednotku budú mať s rovnakou šancou kluby, ktoré budú mať po základnej časti 4.-12. najhoršiu bilanciu.
„Reforma je navrhovaná tak, aby odstránila motiváciu tímov uprednostniť pozíciu na drafte pred víťazením v zápasoch,“ uviedla NBA v oficiálnom vyhlásení.
Za reformu hlasovalo 29 z 30 klubov ligy. Proti bol iba Memphis, pripomenula agentúra AFP.