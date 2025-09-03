VIDEO: Česko ostalo na ME v roli štatistu. V záverečnom zápasu dostalo debakel

Basketbalisti Česka.
Basketbalisti Česka. (Autor: FIBA.basketball)
TASR|3. sep 2025 o 20:09
Od Lotyšska dostalo 109 bodov.

BRATISLAVA. Basketbalisti Česka prehrali aj svoj posledný zápas na majstrovstvách Európy.

V stredu v Rige podľahli 75:109 domácim Lotyšom, ktorí sa tešia z postupu do osemfinále. Česko obsadilo v A-skupine poslednú priečku.

Na strane Lotyšska boli najproduktívnejší bratia Davis a Dairis Bertansovci, obaja si pripísali po 20 bodov.

Hráči Litvy vo fínskom Tampere otočili stretnutie B-skupiny proti Švédom (74:71), ktorí po väčšinu duelu viedli, no v dramatickom závere ťahali za kratší koniec.

Švédsko napriek tomu obsadilo postupovú 4. priečku v skupine. Litva, ktorej 18 bodmi pomohol pivot Denveru Nuggets Jonas Valančiunas, je pred zápasom medzi Nemeckom a Fínskom prvá v „béčku“.

Veľká Británia zaznamenala prvý triumf na ME, ale do osemfinále nepostúpila. V zápase B-skupiny zdolala v Tampere hráčov Čiernej Hory 89:83, ktorým nepomohlo ani 31 bodov a 11 doskokov Nikolu Vučeviča z Chicaga Bulls.

Čierna Hora sa takisto neprebojovala do vyraďovacej časti turnaja.

V úvodnom stredajšom dueli „áčka“ sa v Rige tešili Portugalci, v priamom súboji o postup medzi najlepšiu šestnástku zvíťazili nad Estóncami 68:65.

ME v basketbale 2025 - streda, 3. september

A-skupina (Riga/Lot.):

Česko - Lotyšsko 75:109 (44:58)

Najviac bodov: Krejčí, Peterka a Sehnal po 11 - Dav. Bertans a Dai. Bertans po 20, Porzingis a Šmits po 16


Estónsko - Portugalsko 65:68 (32:27)

Najviac bodov: Konontšuk 20, Kullamäe 17, Joesaar 11 - Lisboa 17, Queta 15, Williams 11

B-skupina (Tampere/Fín.):

Litva - Švédsko 74:71 (33:39)

Najviac bodov: Valančiunas 18, Velička 14, Radzevičius 13 - Larsson 18, Borg 13, Birgander 10

Čierna Hora - Veľká Británia 83:89 (42:48)

Najviac bodov: Vučevič 31 (11 doskokov), Allman 14, Slavkovič 11 - Hesson 25, Yeboah 23, Nelson 12

    VIDEO: Česko ostalo na ME v roli štatistu. V záverečnom zápasu dostalo debakel
    dnes 20:09
