VIDEO: Česko ostalo na ME v roli štatistu. V záverečnom zápasu dostalo debakel

BRATISLAVA. Basketbalisti Česka prehrali aj svoj posledný zápas na majstrovstvách Európy.
V stredu v Rige podľahli 75:109 domácim Lotyšom, ktorí sa tešia z postupu do osemfinále. Česko obsadilo v A-skupine poslednú priečku.
Na strane Lotyšska boli najproduktívnejší bratia Davis a Dairis Bertansovci, obaja si pripísali po 20 bodov.
Hráči Litvy vo fínskom Tampere otočili stretnutie B-skupiny proti Švédom (74:71), ktorí po väčšinu duelu viedli, no v dramatickom závere ťahali za kratší koniec.
Švédsko napriek tomu obsadilo postupovú 4. priečku v skupine. Litva, ktorej 18 bodmi pomohol pivot Denveru Nuggets Jonas Valančiunas, je pred zápasom medzi Nemeckom a Fínskom prvá v „béčku“.
Veľká Británia zaznamenala prvý triumf na ME, ale do osemfinále nepostúpila. V zápase B-skupiny zdolala v Tampere hráčov Čiernej Hory 89:83, ktorým nepomohlo ani 31 bodov a 11 doskokov Nikolu Vučeviča z Chicaga Bulls.
Čierna Hora sa takisto neprebojovala do vyraďovacej časti turnaja.
V úvodnom stredajšom dueli „áčka“ sa v Rige tešili Portugalci, v priamom súboji o postup medzi najlepšiu šestnástku zvíťazili nad Estóncami 68:65.
ME v basketbale 2025 - streda, 3. september
A-skupina (Riga/Lot.):
Česko - Lotyšsko 75:109 (44:58)
Najviac bodov: Krejčí, Peterka a Sehnal po 11 - Dav. Bertans a Dai. Bertans po 20, Porzingis a Šmits po 16
Estónsko - Portugalsko 65:68 (32:27)
Najviac bodov: Konontšuk 20, Kullamäe 17, Joesaar 11 - Lisboa 17, Queta 15, Williams 11
B-skupina (Tampere/Fín.):
Litva - Švédsko 74:71 (33:39)
Najviac bodov: Valančiunas 18, Velička 14, Radzevičius 13 - Larsson 18, Borg 13, Birgander 10
Čierna Hora - Veľká Británia 83:89 (42:48)
Najviac bodov: Vučevič 31 (11 doskokov), Allman 14, Slavkovič 11 - Hesson 25, Yeboah 23, Nelson 12