Nemeckí basketbalisti ovládli napínavé finále. Európsky titul získali po 32 rokoch

Nemeckí hráči oslavujú zisk titulu na ME v basketbale 2025
Nemeckí hráči oslavujú zisk titulu na ME v basketbale 2025
TASR|14. sep 2025 o 21:57
Vo finále zdolali Turecko o päť bodov.

ME v basketbale - finále

Turecko - Nemecko 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

Zostava a body Turecka: Hazer 2, Larkin 13, Osman 23, Osmani 2, Sengün 28 (Bona 12, Sipahi 3, Korkmaz a Yurtseven po 0)

Zostava a body Nemecka: Bonga 20, Obst 9, Schröder 16 (12 asistencií), Theis 3, Wagner 18 (T. da Silva 13, Thiemann 7, Lo 2, O. da Silva a Hollatz po 0)

Trojky: 9:14, fauly: 17:19, TH: 15/12 - 12/10

RIGA. Basketbalisti Nemecka sa stali majstrami Európy. Vo finále ME 2025 v Rige zdolali Turecko 88:83. Európsky titul získali prvýkrát od roku 1993.

Ťahúňom víťazného tímu bol Isaac Bonga s 20 bodmi, ďalších 18 pridal Franz Wagner.

Obe mužstvá boli v doterajšom priebehu šampionátu nezdolané, nevyhnutnú finálovú prehru si napokon pripísali Turci. Práve oni mali lepší vstup do zápasu, v určitej fáze viedli až o 11 bodov.

Úradujúci majstri sveta síce preklopili skóre vo svoj prospech, ale obe mužstvá sa neustále doťahovali.

Do poslednej štvrtiny sa šlo za stavu 67:66 z pohľadu Turecka. Napínavý záver zvládlo lepšie Nemecko, dôležitými dvojbodovými strelami sa blysol kapitán Dennis Schröder.

Nemci oslavovali víťazstvo na európskom šampionáte doteraz len jedenkrát v roku 1993. Cenné kovy v minulosti pozbierali všetky, striebro získali v roku 2005 a na predchádzajúcich ME sa tešili z bronzu.

Turecko má na konte len strieborné medaily z domácich ME v roku 2001, v istanbulskom finále vtedy prehralo s Juhosláviou 69:78.

Prehľad víťazov ME

1935: Lotyšsko

1937: Litva

1939: Litva

1946: Československo

1947: ZSSR

1949: Egypt

1951: ZSSR

1953: ZSSR

1955: Maďarsko

1957: ZSSR

1959: ZSSR

1961: ZSSR

1963: ZSSR

1965: ZSSR

1967: ZSSR

1969: ZSSR

1973: Juhoslávia

1975: Juhoslávia

1977: Juhoslávia

1979: ZSSR

1981: ZSSR

1983: Taliansko

1985: ZSSR

1987: Grécko

1989: Juhoslávia

1991: Juhoslávia

1993: Nemecko

1995: Juhoslávia

1997: Juhoslávia

1999: Taliansko

2001: Juhoslávia

2003: Litva

2005: Grécko

2007: Rusko

2009: Španielsko

2011: Španielsko

2013: Francúzsko

2015: Španielsko

2017: Slovinsko

2022: Španielsko

2025: Nemecko

Pavúk play-off ME v basketbale 2025

