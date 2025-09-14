Nemeckí basketbalisti ovládli napínavé finále. Európsky titul získali po 32 rokoch

ME v basketbale - finále
Turecko - Nemecko 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)
Zostava a body Turecka: Hazer 2, Larkin 13, Osman 23, Osmani 2, Sengün 28 (Bona 12, Sipahi 3, Korkmaz a Yurtseven po 0)
Zostava a body Nemecka: Bonga 20, Obst 9, Schröder 16 (12 asistencií), Theis 3, Wagner 18 (T. da Silva 13, Thiemann 7, Lo 2, O. da Silva a Hollatz po 0)
Trojky: 9:14, fauly: 17:19, TH: 15/12 - 12/10
RIGA. Basketbalisti Nemecka sa stali majstrami Európy. Vo finále ME 2025 v Rige zdolali Turecko 88:83. Európsky titul získali prvýkrát od roku 1993.
Ťahúňom víťazného tímu bol Isaac Bonga s 20 bodmi, ďalších 18 pridal Franz Wagner.
Obe mužstvá boli v doterajšom priebehu šampionátu nezdolané, nevyhnutnú finálovú prehru si napokon pripísali Turci. Práve oni mali lepší vstup do zápasu, v určitej fáze viedli až o 11 bodov.
Úradujúci majstri sveta síce preklopili skóre vo svoj prospech, ale obe mužstvá sa neustále doťahovali.
Do poslednej štvrtiny sa šlo za stavu 67:66 z pohľadu Turecka. Napínavý záver zvládlo lepšie Nemecko, dôležitými dvojbodovými strelami sa blysol kapitán Dennis Schröder.
Nemci oslavovali víťazstvo na európskom šampionáte doteraz len jedenkrát v roku 1993. Cenné kovy v minulosti pozbierali všetky, striebro získali v roku 2005 a na predchádzajúcich ME sa tešili z bronzu.
Turecko má na konte len strieborné medaily z domácich ME v roku 2001, v istanbulskom finále vtedy prehralo s Juhosláviou 69:78.
Prehľad víťazov ME
1935: Lotyšsko
1937: Litva
1939: Litva
1946: Československo
1947: ZSSR
1949: Egypt
1951: ZSSR
1953: ZSSR
1955: Maďarsko
1957: ZSSR
1959: ZSSR
1961: ZSSR
1963: ZSSR
1965: ZSSR
1967: ZSSR
1969: ZSSR
1973: Juhoslávia
1975: Juhoslávia
1977: Juhoslávia
1979: ZSSR
1981: ZSSR
1983: Taliansko
1985: ZSSR
1987: Grécko
1989: Juhoslávia
1991: Juhoslávia
1993: Nemecko
1995: Juhoslávia
1997: Juhoslávia
1999: Taliansko
2001: Juhoslávia
2003: Litva
2005: Grécko
2007: Rusko
2009: Španielsko
2011: Španielsko
2013: Francúzsko
2015: Španielsko
2017: Slovinsko
2022: Španielsko
2025: Nemecko