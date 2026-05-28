NBA sa inšpirovala tenisom. Umelá inteligencia rozhodne sporné momenty

Basketbalová NBA začne čoskoro využívať umelú inteligenciu pri rozhodovaní o niektorých sporných momentoch v zápasoch, napríklad pri určení, či lopta skončila v aute.
Komisár elitnej súťaže Adam Silver si od týchto automatických a okamžitých verdiktov sľubuje, že pomôžu zrýchliť tempo zápasov a obmedzia spory o to, ktorý tím bude rozohrávať.
Silver prirovnal systém k „Jastrabiemu oku“ používanému v tenise. „Budeme mať systém, kde celá kategória verdiktov bude automatická.
Padne rozhodnutie, či to bude lopta Lakers, Knicks alebo kohokoľvek iného. Bude to určovať AI, automatický systém s kamerami pozdĺž ihriska,“ povedal Silver televízii ESPN.
Technológia bude tieto rozhodnutia robiť okamžite a umožní rozhodcom sústrediť sa na verdikty týkajúce sa kontaktov medzi hráčmi a faulov.
„Tieto takzvane objektívne rozhodnutia už nebudú v rukách rozhodcov. Nebudú sa musieť zaoberať ich prehodnocovaním,“ uviedol Silver s tým, že systém by mal byť uvedený do praxe pomerne skoro.