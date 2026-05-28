NBA sa inšpirovala tenisom. Umelá inteligencia rozhodne sporné momenty

Ilustračná fotografia hráč Josh Hart (3) z New York Knicks a rozhodca. (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. máj 2026 o 10:53
Basketbalová NBA začne čoskoro využívať umelú inteligenciu pri rozhodovaní o niektorých sporných momentoch v zápasoch, napríklad pri určení, či lopta skončila v aute.

Komisár elitnej súťaže Adam Silver si od týchto automatických a okamžitých verdiktov sľubuje, že pomôžu zrýchliť tempo zápasov a obmedzia spory o to, ktorý tím bude rozohrávať.

Silver prirovnal systém k „Jastrabiemu oku“ používanému v tenise. „Budeme mať systém, kde celá kategória verdiktov bude automatická.

Padne rozhodnutie, či to bude lopta Lakers, Knicks alebo kohokoľvek iného. Bude to určovať AI, automatický systém s kamerami pozdĺž ihriska,“ povedal Silver televízii ESPN.

Technológia bude tieto rozhodnutia robiť okamžite a umožní rozhodcom sústrediť sa na verdikty týkajúce sa kontaktov medzi hráčmi a faulov.

„Tieto takzvane objektívne rozhodnutia už nebudú v rukách rozhodcov. Nebudú sa musieť zaoberať ich prehodnocovaním,“ uviedol Silver s tým, že systém by mal byť uvedený do praxe pomerne skoro.

