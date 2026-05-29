Levice potvrdili dominanciu v lige. Doma deklasovali Slovan a oslavujú ďalší titul v rade

Tipos SBL - 5. zápas finále
Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava 126:76 (53:31)
Levice: McGill 42, Wesson 20, Stuckman 11, Bojanovský 6, Ogundiran 0 (Pažický 14, Bursač 13, Dorsey 12, Solčánsky 4, Gergely a Chaban po 2, Krajčovič 0)
Slovan: Abrhám 11, Pavelka a Stevenson po 9, Howard 2, Pot 0 (Watson 21, Medford 13, Thornton 7, Szabó 4, Majerčák a Židzik 0)
TH: 24/16 - 11/8, fauly: 16 - 29, trojky: 20 - 10
Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Turčin, štvrtiny: 28:7, 25:24, 39:29, 34:16
Diváci: 2264
/konečný stav série: 4:1, Patrioti Levice sa stali víťazom Tipos SBL v sezóne 2025/2026/
Piatu sezónu po sebe sa víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) stali basketbalisti Patriotov Levice.
V piatom finálovom stretnutí triumfovali doma nad Slovanom Bratislava 126:76 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vyhrali 4:1 na zápasy.
Zverenci trénera Michala Madzina tak navýšili medailovú zbierku, od roku 2018 vždy zakončili ročník s medailou na krku a opäť tak zdvíhali nad hlavu Trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska.
Levický tím sa opäť o krok priblížil ku kraľovaniu Pezinka z konca 90. a začiatku 00. rokov (1997 - 2002). Pre klub je to historicky siedmy majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026).
Triumfom v Tipos SBL si Patrioti zároveň vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku.
V predošlých rokoch sa zúčastňovali kvalifikácie Ligy majstrov, respektíve skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA.
Za najužitočnejšieho hráča (MVP) ocenili rozohrávača Levíc Rickeyho McGilla, cenu pre Trénera roka obhájil Michal Madzin od Patriotov.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Levice nastúpili s jasným cieľom, ukončiť pri prvej možnosti finálovú sériu a odštartovať pred domácim publikom majstrovské oslavy. Do zápasu vstúpili šnúrou 12:0 v priebehu 160 sekúnd a veľmi rýchlo nastolili hernú dominanciu na palubovke.
Slovan sa strelecky presadil až v štvrtej minúte, ale celkovo nedokázal na oboch stranách palubovky vôbec reagovať na súpera. Na domácej strane sa tradične rozohral Wesson a McGill, po prvej štvrtine viedli Patrioti jednoznačne 28:7.
Rovnaké dianie pokračovalo aj v druhej časti, potom však na dlhé minúty prerušila hru strkanica, ktorá vyústila do štyroch predčasných hráčskych koncov. Do šatní sa na domácej strane pobral Ogundiran, za hostí to bol Pot, Majerčák a Howard.
Po tejto sekvencii bola hra rozhádzaná, viac to vyhovovalo hosťom. Manko udržiavali na totožnej úrovni, a tak po prvom polčase vyhrával domáci celok jasne - 53:31.
II. polčas:
Po polčasovej prestávke sa hra vrátila do starých koľají, tímy sa opäť venovali hlavne basketbalu. Levice už mali vypracovaný dostatočný náskok, aby si bez výraznejších problémov mohli kontrolovať dianie na palubovke.
Slovan síce výrazne zapracoval na ofenzívnej stránke, v porovnaní s prvou štvrtinou, ale stále nedokázal zdramatizovať piaty finálový duel.
Pred poslednou 10-minútovkou boli Patrioti na dosah obhajoby majstrovského titulu, keďže na tabuli svietil stav 92:60.
O pokorenie 100-bodovej hranice sa symbolicky postaral McGill, jasne najlepší strelec záverečného stretnutia sezóny 2025/2026.
V posledných minútach dostali priestor všetci hráči na zápasovej súpiske, diváci postupne odštartovali v hale oslavy ďalšieho ligového zlata v domácej hale.
Hlasy k zápase
Michal Madzin, tréner Levíc: „Sú to úžasné emócie, hlavne krásny zápas. Vážim si to. Užívali sme si to od prvých minút, pretože s akou energiou sme vstúpili do zápasu, aký bol prejav počas celého stretnutia, ten začiatok nám dal to, že sme si mohli užívať tento večer.“
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Myslím si, že sme mali výbornú sezónu už tou Ligou majstrov. Zo začiatku bolo vidno, že tu máme výnimočný tím. Aj keď sa nám družstvo trochu obmenilo, keď sme vo februári trochu hľadali a mali zranenia, ale na play off sme boli naspäť nastavení na sto percent. Myslím si, že s prstom v nose.“
Aramis Naglič, tréner Slovana: „Neverili sme. Prišli sme sem a neverili sme, že môžeme niečo urobiť. To je to najhoršie, čo sa môže stať proti Leviciam na ich palubovke. Od začiatku to bola dominancia Levíc. Keď sme stratili pár hráčov po incidente, tak to išlo dole. Keď sa Levice rozbehnú, tak taký je potom výsledok. Veľmi som smutný z toho, že sme skončili sezónu takýmto spôsobom. Bola turbulentná, ťažká, ale očakával som, že tu skúsime niečo urobiť. Veľmi ma to bolí.“
Milan Szabó, hráč Slovana: „Osobne, veľmi ma to mrzí. Myslím si, že na titul sme mali. Do posledného zápasu som bol presvedčený a tiež do poslednej minúty. Bohužiaľ, situácia sa vyvinula inak. Možno, keby sa ma niekto spýtal, či si myslím, že budeme niekedy v októbri, decembri, januári, pred Slovenským pohárom vo finále, tak povedzme si pravdu, vôbec to tak nevyzeralo. Urobili sme obrovský kus roboty, vykopali sme sa zo spodku až do finále. Posledný krok sme však nezvládli.“
Prehľad majstrov SR
1992/93 BK Davay Pezinok
1993/94 BC Prievidza
1994/95 BC Prievidza
1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava
1996/97 BK Slovakofarma Pezinok
1997/98 BK Slovakofarma Pezinok
1998/99 BK Slovakofarma Pezinok
1999/00 BK Slovakofarma Pezinok
2000/01 BK Slovakofarma Pezinok
2001/02 BK Slovakofarma Pezinok
2002/03 BK Chemosvit Svit
2003/04 E.S.O. Lučenec
2004/05 K-CERO SPU Nitra
2005/06 E.S.O. Lučenec
2006/07 Slávia TU Košice
2007/08 BC Skanska Pezinok
2008/09 BK AX SPU Nitra
2009/10 AB Cosmetics Pezinok
2010/11 BK Astrum Levice
2011/12 BC Prievidza
2012/13 BK Inter Incheba Bratislava
2013/14 BK Inter Incheba Bratislava
2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno
2015/16 BC Prievidza
2016/17 BK Inter Bratislava
2017/18 BK Levickí Patrioti
2018/19 BK Inter Bratislava
2019/20 sezóna bola predčasne ukončená pre pandémiu koronavírusu
2020/21 Spišskí Rytieri
2021/22 Patrioti Levice
2022/23 Patrioti Levice
2023/24 Patrioti Levice
2024/25 Patrioti Levice
2025/26 Patrioti Levice