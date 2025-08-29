Čechom nevyšiel ani druhý zápas na ME. Nemci boli proti severanom nekompromisní

Česko prehralo dvojciferným rozdielom.

BRATISLAVA. Basketbalisti Nemecka pokračujú na majstrovstvách Európy vo víťaznom ťažení, v B-skupine zdolali vo fínskom Tampere Švédsko 105:83.

V A-skupine v lotyšskej Rige si druhý triumf na svoje konto pripísalo Turecko, Česko zdolalo 92:78.

ME v basketbale 2025 - 29. august

A-skupina (Riga/Lot.):

Turecko - Česko 92:78 (45:37)

Najviac bodov: Sengün 23 (12 doskokov), Osman 21, Osmani 16 - Peterka 23, Kyzlink, Sehnal a Zídek po 9

B-skupina (Tampere/Fín.):

Nemecko - Švédsko 105:83 (59:42)

Najviac bodov: Schröder 23, Wagner 21, Lo 13 - Pantzar 18, Markusson 13, Nije 12


