Čechom nevyšiel ani druhý zápas na ME. Nemci boli proti severanom nekompromisní

BRATISLAVA. Basketbalisti Nemecka pokračujú na majstrovstvách Európy vo víťaznom ťažení, v B-skupine zdolali vo fínskom Tampere Švédsko 105:83.
V A-skupine v lotyšskej Rige si druhý triumf na svoje konto pripísalo Turecko, Česko zdolalo 92:78.
ME v basketbale 2025 - 29. august
A-skupina (Riga/Lot.):
Turecko - Česko 92:78 (45:37)
Najviac bodov: Sengün 23 (12 doskokov), Osman 21, Osmani 16 - Peterka 23, Kyzlink, Sehnal a Zídek po 9
B-skupina (Tampere/Fín.):
Nemecko - Švédsko 105:83 (59:42)
Najviac bodov: Schröder 23, Wagner 21, Lo 13 - Pantzar 18, Markusson 13, Nije 12