Rančík si vybral inú cestu. Draft NBA napokon bude bez slovenskej účasti

Tohtoročný draft zámorskej basketbalovej súťaže NBA bude napokon bez slovenskej účasti.
Dvadsaťročný Sebastián Rančík využil opciu v časovom okne a v novej sezóne tak bude hrať v univerzitnej NCAA za Florida State Seminoles.
Rančíkovo meno sa objavilo na 38-člennom zozname, ktoré informovalo tímy NBA o tom, že nebudú k dispozícii na výber počas tohtoročného draftu.
Reprezentant Slovenska prestúpil medzi sezónami v rámci NCAA, predošlé dve sezóny odohral za Colorado Buffaloes.
Pôsobenie vo Florida State je však podľa jeho slov správnym krokom za miestenkou v najlepšej lige sveta.
„Tréner bol dlhoročným asistentom v NBA. V trénerskom tíme sú ďalší ľudia, čo boli tiež v NBA v rôznych pozíciách. Celý program funguje práve na NBA báze a aj štýl, ktorý Florida State hrá, je podobný basketbalu z NBA. Verím, že zo mňa vytiahnu to najlepšie,“ uviedol Rančík v nedávnom rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Zatiaľ jediný Slovák, ktorý si zahral túto súťaž, je Richard Petruška. V sezóne 1993/1994 bol súčasťou Houstonu Rockets a napokon sa radoval s tímom z celkového triumfu.