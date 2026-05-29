Rančík si vybral inú cestu. Draft NBA napokon bude bez slovenskej účasti

Sebastián Rančík. (Autor: REUTERS)
TASR|29. máj 2026 o 10:57
V basketbalovej profilige zatiaľ pôsobil len jeden Slovák.

Tohtoročný draft zámorskej basketbalovej súťaže NBA bude napokon bez slovenskej účasti.

Dvadsaťročný Sebastián Rančík využil opciu v časovom okne a v novej sezóne tak bude hrať v univerzitnej NCAA za Florida State Seminoles.

Rančíkovo meno sa objavilo na 38-člennom zozname, ktoré informovalo tímy NBA o tom, že nebudú k dispozícii na výber počas tohtoročného draftu.

Reprezentant Slovenska prestúpil medzi sezónami v rámci NCAA, predošlé dve sezóny odohral za Colorado Buffaloes.

Pôsobenie vo Florida State je však podľa jeho slov správnym krokom za miestenkou v najlepšej lige sveta.

„Tréner bol dlhoročným asistentom v NBA. V trénerskom tíme sú ďalší ľudia, čo boli tiež v NBA v rôznych pozíciách. Celý program funguje práve na NBA báze a aj štýl, ktorý Florida State hrá, je podobný basketbalu z NBA. Verím, že zo mňa vytiahnu to najlepšie,“ uviedol Rančík v nedávnom rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Zatiaľ jediný Slovák, ktorý si zahral túto súťaž, je Richard Petruška. V sezóne 1993/1994 bol súčasťou Houstonu Rockets a napokon sa radoval s tímom z celkového triumfu.

Basketbal

