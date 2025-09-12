Basketbalisti Turecka nenechali nič na náhodu. Po dominantnom víťazstve zabojujú o titul

ME v basketbale - semifinále
Grécko - Turecko 68:94 (31:49)
Najviac bodov: Sloukas 15, Antetokounmpo 12 (12 doskokov), Kalaitzakis 11 - Osmani 28, Osman 17, Sengün 15 (12 doskokov)
RIGA. Basketbalisti Turecka postúpili do finále na ME v Lotyšsku. V piatkovom semifinále zdolali tím Grécka jednoznačne 94:68.
Už teraz tak vyrovnali svoj najlepší výsledok z roku 2001, keď na domácich ME podľahli vo finále Juhoslávii 69:78.
Vo finále vyzvú tím Nemecka, ktorý v úvodnom semifinále potvrdil rolu favorita a zdolal Fínsko 98:86.
Fotogaléria zo zápasu Grécko - Turecko na ME v basketbale 2025 (semifinále)