Basketbalisti Turecka nenechali nič na náhodu. Po dominantnom víťazstve zabojujú o titul

Alperen Sengun dáva kôš v zápase semifinále Grécko - Turecko.
Alperen Sengun dáva kôš v zápase semifinále Grécko - Turecko. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2025 o 21:44
Do boja o bronz putuje reprezentácia Grécka.

ME v basketbale - semifinále

Grécko - Turecko 68:94 (31:49)

Najviac bodov: Sloukas 15, Antetokounmpo 12 (12 doskokov), Kalaitzakis 11 - Osmani 28, Osman 17, Sengün 15 (12 doskokov)

RIGA. Basketbalisti Turecka postúpili do finále na ME v Lotyšsku. V piatkovom semifinále zdolali tím Grécka jednoznačne 94:68.

Už teraz tak vyrovnali svoj najlepší výsledok z roku 2001, keď na domácich ME podľahli vo finále Juhoslávii 69:78.

Vo finále vyzvú tím Nemecka, ktorý v úvodnom semifinále potvrdil rolu favorita a zdolal Fínsko 98:86.

Pavúk play-off ME v basketbale 2025

    dnes 21:44
