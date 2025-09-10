Šou Dončiča nestačila. Slovinsko končí na ME vo štvrťfinále, ďalej ide Nemecko

Luka Dončič v zápase Nemecko - Slovinsko vo štvrťfinále ME 2025
Luka Dončič v zápase Nemecko - Slovinsko vo štvrťfinále ME 2025 (Autor: TASR/AP)
10. sep 2025 o 22:28
V semifinále sa predstaví aj Fínsko.

RIGA. Basketbalisti Nemecka skompletizovali štvoricu semifinalistov na ME v Lotyšsku. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Slovinskom 99:91.

V súboji o postup do finále narazia na Fínov, ktorí zdolali Gruzínsko 93:79. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Grécko a Turecko.

Zápasy sú na programe v piatok 12. septembra.

Slovincom k postupu medzi najlepšiu štvorku nepomohlo ani 39 bodov a 10 doskokov Luku Dončiča.

ME v basketbale - štvrťfinále:

Fínsko - Gruzínsko 93:79 (57:40)

najviac bodov: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15 - Mamukelašvili 22, Sanadze 19, Šengelija 18

Nemecko - Slovinsko 99:91 (45:51)

najviac bodov: Wagner 23, Schröder 20, Theis 15 - Dončič 39 (10), Prepelič 13, Hrovat 11

Pavúk play-off ME v basketbale 2025

