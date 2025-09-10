Šou Dončiča nestačila. Slovinsko končí na ME vo štvrťfinále, ďalej ide Nemecko

RIGA. Basketbalisti Nemecka skompletizovali štvoricu semifinalistov na ME v Lotyšsku. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Slovinskom 99:91.
V súboji o postup do finále narazia na Fínov, ktorí zdolali Gruzínsko 93:79. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Grécko a Turecko.
Zápasy sú na programe v piatok 12. septembra.
Slovincom k postupu medzi najlepšiu štvorku nepomohlo ani 39 bodov a 10 doskokov Luku Dončiča.
Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovinsko na ME v basketbale 2025 (štvrťfinále)
ME v basketbale - štvrťfinále:
Fínsko - Gruzínsko 93:79 (57:40)
najviac bodov: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15 - Mamukelašvili 22, Sanadze 19, Šengelija 18
Nemecko - Slovinsko 99:91 (45:51)
najviac bodov: Wagner 23, Schröder 20, Theis 15 - Dončič 39 (10), Prepelič 13, Hrovat 11