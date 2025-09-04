Dončič opäť úradoval a posunul Slovincov ďalej. Cyprus dopadol ako Česko

BRATISLAVA. Basketbalisti Bosny a Hercegoviny si na majstrovstvách Európy zahrajú v osemfinále, v stretnutí o zotrvanie na záverečnom turnaji zvíťazili v C-skupine v cyperskom Limassole nad Gruzínskom 84:76.
Cyprus sa rozlúčil s podujatím bez víťazstva, v poslednom zápase prehral s Talianskom vysoko 54:89.
Francúzsko deklasovalo na záver skupinovej fázy v D-skupine v poľských Katoviciach Island 114:74.
Slovinsko zaznamenalo na turnaji tretiu výhru v sérii, s Izraelom si poradilo po výsledku 106:96.
ME v basketbale 2025 - štvrtok, 4. september
C-skupina (Limassol/Cypr.):
Bosna a Hercegovina - Gruzínsko 84:76 (47:35)
Najviac bodov: Nurkič 20 (12 doskokov) a Roberson po 15, Lazič 13 - Mamukelašvili 20, Baldwin 18, Bitadze 15
Taliansko - Cyprus 89:54 (40:19)
Najviac bodov: Fontecchio a Spagnolo po 13, Diouf (10 doskokov) a Gallinari po 12 - Tigkas 15, Willis 10, Simitzis 9
D-skupina (Katovice/Poľ.):
Francúzsko - Island 114:74 (66:34)
Najviac bodov: Risacher 15, Okobo 14, Jaiteh 13 - Hermannsson 15, Fridriksson 10, Henningsson a Thrastarson po 9
Izrael - Slovinsko 96:106 (43:56)
Najviac bodov: Avdija 34, Sorkin 14 (11 doskokov), Madar 10 - Dončič 37 (11 doskokov), Nikolič 16, Radovič 14