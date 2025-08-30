Česko sa na ME trápi aj naďalej. Nemci pokorili stovku aj tretíkrát

Českí basketbalisti na ME.
Českí basketbalisti na ME. (Autor: FIBA.basketball)
TASR|30. aug 2025 o 17:06
Gruzínci sa po triumfe nad Španielskom o druhé prekvapenie nepostarali.

BRATISLAVA. Basketbalisti Nemecka zostávajú na majstrovstvách Európy naďalej stopercentní.

Úradujúci majstri sveta zdolali v sobotňajšom šlágri B-skupiny vo fínskom Tampere Litovčanov 107:88 a na konte majú tretie víťazstvo.

Tretiu prehru si naopak pripísali Česi, po Portugalcoch a Turkoch nestačili v „áčku“ v Rige aj na Estóncov 75:89.

Gruzínci sa po triumfe nad Španielskom o druhé prekvapenie nepostarali, Talianom v C-skupine na Cypre podľahli 62:78.

ME v basketbale 2025 - sobota, 30. august

A-skupina (Riga/Lot.):

Česko - Estónsko 75:89 (36:54)

Najviac bodov: Žídek 14, Peterka 13, Krejčí 10 - Kullamäe 16, Drell 15, Jőesaar, Konontšuk a Treier po 10


B-skupina (Tampere/Fín.):

Litva - Nemecko 88:107 (47:55)

Najviac bodov: Jokubaitis 20, Valančiunas 14, Normantas 11 - Schröder 26, F. Wagner 24, Theis 23

C-skupina (Limassol/Cypr.):

Taliansko - Gruzínsko 78:62 (32:32)

Najviac bodov: Niang 15, Fontecchio 14, Mouhamet 13 - Bitadze 22, Mamukelašvili 13, Baldwin 9

D-skupina (Katowice/Poľ.):

Island - Belgicko 64:71 (36:32)

Najviac bodov: Hlinason 20 (10 doskokov), Fridriksson 13, Hermannsson 12 - Lecomte 16, Mwema 13, Bako 10

