Česko sa na ME trápi aj naďalej. Nemci pokorili stovku aj tretíkrát

BRATISLAVA. Basketbalisti Nemecka zostávajú na majstrovstvách Európy naďalej stopercentní.
Úradujúci majstri sveta zdolali v sobotňajšom šlágri B-skupiny vo fínskom Tampere Litovčanov 107:88 a na konte majú tretie víťazstvo.
Tretiu prehru si naopak pripísali Česi, po Portugalcoch a Turkoch nestačili v „áčku“ v Rige aj na Estóncov 75:89.
Gruzínci sa po triumfe nad Španielskom o druhé prekvapenie nepostarali, Talianom v C-skupine na Cypre podľahli 62:78.
ME v basketbale 2025 - sobota, 30. august
A-skupina (Riga/Lot.):
Česko - Estónsko 75:89 (36:54)
Najviac bodov: Žídek 14, Peterka 13, Krejčí 10 - Kullamäe 16, Drell 15, Jőesaar, Konontšuk a Treier po 10
B-skupina (Tampere/Fín.):
Litva - Nemecko 88:107 (47:55)
Najviac bodov: Jokubaitis 20, Valančiunas 14, Normantas 11 - Schröder 26, F. Wagner 24, Theis 23
C-skupina (Limassol/Cypr.):
Taliansko - Gruzínsko 78:62 (32:32)
Najviac bodov: Niang 15, Fontecchio 14, Mouhamet 13 - Bitadze 22, Mamukelašvili 13, Baldwin 9
D-skupina (Katowice/Poľ.):
Island - Belgicko 64:71 (36:32)
Najviac bodov: Hlinason 20 (10 doskokov), Fridriksson 13, Hermannsson 12 - Lecomte 16, Mwema 13, Bako 10