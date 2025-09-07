VIDEO: Dončič ukázal, prečo patrí k najlepším na svete. Dal polovicu bodov Slovinska

ME v basketbale 2025 - osemfinále
Taliansko - Slovinsko 77:84 (40:50)
Najviac bodov: Fontecchio 22, Niang 12, Gallinari 10 - Dončič 42 (10 doskokov), Prepelic 11, Nikolic 7
RIGA. Slovinskí basketbalisti postúpili do štvrťfinále ME 2025. V osemfinálovom zápase si poradili s Talianskom 84:77.
Ústrednou postavou celého zápasu bol hviezdny hráč Los Angeles Lakers Luka Dončič. V osemfinále dal presnú polovicu bodov svojho tímu - 42.
Pridal k nim aj 10 doskokov a jednu asistenciu. Slovinec tak predviedol najlepší výkon na týchto ME, nad 40-bodovú hranicu sa ešte nedostal.
VIDEO: Kôš Luku Dončiča
Slovincov čaká vo štvrťfinále náročná úloha. Sily si zmerajú s úradujúcimi majstrami sveta z Nemecka.