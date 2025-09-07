VIDEO: Dončič ukázal, prečo patrí k najlepším na svete. Dal polovicu bodov Slovinska

Sportnet|7. sep 2025 o 19:44
Slovinci sa aj vďaka hviezdnemu hráčovi prebojovali do štvrťfinále.

ME v basketbale 2025 - osemfinále

Taliansko - Slovinsko 77:84 (40:50)

Najviac bodov: Fontecchio 22, Niang 12, Gallinari 10 - Dončič 42 (10 doskokov), Prepelic 11, Nikolic 7

RIGA. Slovinskí basketbalisti postúpili do štvrťfinále ME 2025. V osemfinálovom zápase si poradili s Talianskom 84:77.

Ústrednou postavou celého zápasu bol hviezdny hráč Los Angeles Lakers Luka Dončič. V osemfinále dal presnú polovicu bodov svojho tímu - 42.

Pridal k nim aj 10 doskokov a jednu asistenciu. Slovinec tak predviedol najlepší výkon na týchto ME, nad 40-bodovú hranicu sa ešte nedostal.

VIDEO: Kôš Luku Dončiča

Slovincov čaká vo štvrťfinále náročná úloha. Sily si zmerajú s úradujúcimi majstrami sveta z Nemecka.

Pavúk play-off ME v basketbale 2025

    dnes 19:44
