Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - streda 17. jún (7. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú siedmym hracím dňom.
Stredajšie dianie na svetovom šampionáte otvorí duel skupiny K, v ktorom sa stretne Portugalsko a DR Kongo. Duel hostí NRG Stadium v Houstone, úvodný výkop je na programe o 19:00 h.
Následne sa predstaví Anglicko v skupine L, ktoré bude čeliť Chorvátsku na štadióne AT&T Stadium v Arlingtone. Zápas sa začne 22:00 h.
O 1:00 h dostane v skupine L do akcie aj Ghana v stretnutí na BMO Field v Toronte proti Paname.
Posledným duelom siedmeho hracieho dňa bude duel skupiny K medzi nováčikom z Uzbekistanu a Kolumbiou. Duel je na programe v Mexico City od 4:00 h.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Portugalsko - DR Kongo
Kvalita kádra, skúsenosti z veľkých turnajov a herný štýl jasne hovoria v prospech Portugalcov, ktorí by mali mať väčšinu času loptu na svojich kopačkách. Ak jeden tím kontroluje priebeh zápasu, súper sa prirodzene dostáva do pozície, kde je nútený viac brániť než útočiť.
DR Kongo síce disponuje fyzicky silnými hráčmi, no proti technicky vyspelejšiemu Portugalsku sa dá očakávať hlbší obranný blok a snaha vyrážať do rýchlych protiútokov. Práve tento spôsob hry však zvyčajne neprodukuje veľké množstvo rohových kopov. Protiútok často končí stratou lopty, strelou alebo faulom, nie sériou nebezpečných centrov do šestnástky.
Outsideri na veľkých turnajoch bývajú v úvode opatrní, snažia sa udržať bezgólový stav čo najdlhšie a neriskovať zbytočné otvorenie hry. To znamená menej výpadov smerom dopredu a minimum situácií, z ktorých by mohli vyťažiť viacero rohových kopov. Portugalsko navyše patrí medzi mužstvá, ktoré veľmi dobre pracujú s držaním lopty. Môj tip je DR Kongo na under 1,5 rohu v 1 polčase.
Analýza: Anglicko - Chorvátsko
Šlágrom skupiny bude určite zápas medzi Anglickom, ktoré dlhé roky čaká na veľký úspech a Chorvátska, kde končí silná generácia, ktorá sa v posledných rokoch dokázala dostať viackrát do semifinále veľkých turnajov.
Sám som zvedavý či a ako bude šlapať Anglicko pod Tuchelom ale v tomto zápase to bude podľa mna vyrovnané. Chorváti sú skusení a zohraní a bod si uhrajú, to tu vidím na 1:1 a preto volím stávku, že obaja dajú gól.
Analýza: Ghana - Panama
Vitajte pri mojej analýze k tipu, že Ghana bude vo vedení v zápase proti Paname na konci 1.polčasu, resp. na konci zápasu.
Prečo verím danému tipu?
- rebríček FIFA v tomto prípade u mňa nemá výpovednú hodnotu (Ghana - 73. miesto, Panama - 34. miesto), kvalitu a silu kádra vnímam presne naopak
- Ghana má vo svojich radoch hráčov ako Thomas Partey, Jordan Ayew, Antoine Semenyo, či Inaki Williams, no a toto je ofenzívna sila, ktorú Panama nemá ani náhodou
- v drese Panamy by som vyzdvihol v našich končinách známeho slovanistu Blackmana, či Erica Davisa, ktorý hral dlho v DAC, avšak inak aj keď chcem, rozdielového hráča v tíme nenájdem
- Ghana zvládla kvalifikáciu na MS bez problémov, avšak taká kvalifikácia na Africký pohár národov, či samotný šampionát dlhodobejšie Ghane nesedia a tu sa ukazuje ten prepad v rebríčku FIFA
- Panama ani zďaleka nemá vo svojej zóne takú konkurenciu, ak opomeniem najmä USA a Mexiko, dá sa hrať s každým a toto sa tejto reprezentácii v poslednom období aj darí, MS je však diametrálne odlišné podujatie a v tomto zápase podľa môjho názoru narazí kosa na kameň
Analýza: Uzbekistan - Kolumbia
Kolumbia zvíťazí v zápase proti Uzbekistanu za predpokladu minimálne 2 gólov v zápase.
Prečo verím Kolumbii?
- Rebríček FIFA nám v poslednom zápase 1. kola na týchto MS zvedie proti sebe tímy z 50., resp. 13.miesta
- Uzbekistan v ázijskej kvalifikácii bol v 2. fáze rovnocenným súperom Iránu, tieto tímy obsadili prvé dve miesta, keď Irán mal pri zhode bodov o 3 góly lepšie skóre
- Uzbeci sa tak dostali do 3. fázy, kde bol opäť od nich lepší len Irán, tentokrát však už o 2 body, Uzbekistan z 2. miesta postúpil na MS, keď na barážových priečkach skončili SAE a Katar
- Všetka česť Uzbekistanu za postup, ich kvalifikácia nie je tiež jednoduchá, avšak konkurencia je samozrejme trošku niekde inde, než tá, ktorej čelí Kolumbia v rámci Južnej Ameriky
- Uzbeci naviac tesne pred Mundialom odohrali dva prípravné zápasy, keď Kanade podľahli 0:2 a Holandsku 1:2, čo istým spôsobom naznačilo, že MS už budú pre Uzbekistan zrejme nad ich sily
- Kolumbia si v rámci svojej kvalifikácie postup na MS postrážila, avšak tím bol bodovo na rovnakej úrovni ako Ekvádor, Uruguaj, Brazília či Paraguaj a už na pohľad sú toto tímy, s kvalitami ktorých sa Uzbekistan bežne nestretáva
- najväčšou hviezdou Uzbekistanu je zrejme obranca Citizens Khusanov, ten však bude gólom najmä zabraňovať, keď všetko z lavičky bude riadiť známe to meno, Fabio Cannavaro
- Kolumbia má samozrejme vyššiu hráčsku kvalitu, je to tím vyhratejší zápasmi s tímami, ktoré majú svoju kvalitu a sú aj konkurencie schopné v svetovom merítku, pričom v tomto vnímam najväčší rozdiel v tomto zápase
- Kolumbii teda verím na víťazstvo, pričom v zápase očakávam minimálne 2 góly