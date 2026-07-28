Ak Slovan postúpi, vie, na koho narazí. Švédsky majster si postrážil náskok

Futbalisti azerbajdžanského Sabah Baku postúpili do 3. predkola Ligy majstrov.
V odvete 2. predkola zvíťazili v utorok na pôde Kuopia 2:0 a po domácom víťazstve 1:0 prenikli do ďalšej fázy.
Zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta a odvety 11. augusta.
Futbalisti švédskeho Mjällby AIF postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. V odvete 2. predkola remizovali v utorok na pôde Lincolnu Red Imps z Gibraltáru 0:0 a do ďalšej fázy prenikli po domácom víťazstve 3:0 spred týždňa.
Mjällby bude súperom víťaza dvojzápasu Slovan Bratislava - Iberia Tbilisi, ich duel je na programe zajtra na Tehelnom poli.
Liga majstrov - odvety 2. predkola
KuPS Kuopio - Sabah Baku 0:2 (0:0)
/prvý zápas 0:1, Sabah postúpil do 3. predkola/
Lincoln Red Imps - Mjällby AIF 0:0
/prvý zápas 0:3, Mjällby postúpil do 3. predkola/