Ak Slovan postúpi, vie, na koho narazí. Švédsky majster si postrážil náskok

Hráč Mjällby Aski Samuelsen oslavuje po tom, ako strelil gól.
Hráč Mjällby Aski Samuelsen oslavuje po tom, ako strelil gól. (Autor: TASR/TT via AP)
TASR|28. júl 2026 o 19:52
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Do ďalšieho predkola postúpil aj azerbajdžanský tím.

Futbalisti azerbajdžanského Sabah Baku postúpili do 3. predkola Ligy majstrov.

V odvete 2. predkola zvíťazili v utorok na pôde Kuopia 2:0 a po domácom víťazstve 1:0 prenikli do ďalšej fázy.

Zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta a odvety 11. augusta.

Futbalisti švédskeho Mjällby AIF postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. V odvete 2. predkola remizovali v utorok na pôde Lincolnu Red Imps z Gibraltáru 0:0 a do ďalšej fázy prenikli po domácom víťazstve 3:0 spred týždňa.

Mjällby bude súperom víťaza dvojzápasu Slovan Bratislava - Iberia Tbilisi, ich duel je na programe zajtra na Tehelnom poli.

Liga majstrov - odvety 2. predkola

KuPS Kuopio - Sabah Baku 0:2 (0:0)

/prvý zápas 0:1, Sabah postúpil do 3. predkola/

Lincoln Red Imps - Mjällby AIF 0:0

/prvý zápas 0:3, Mjällby postúpil do 3. predkola/

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráč Mjällby Aski Samuelsen oslavuje po tom, ako strelil gól.
    Hráč Mjällby Aski Samuelsen oslavuje po tom, ako strelil gól.
    Ak Slovan postúpi, vie, na koho narazí. Švédsky majster si postrážil náskok
    dnes 19:52
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