Strelec má náskok pred rivalom z Tottenhamu. Dôležité bude, čo ukáže, tvrdí šéf Middlesbrough

Slovenský futbalový útočník Dávid Strelec vo svojej prvej sezóne v Anglicku nesklamal, no ani neohúril. V tridsiatich piatich zápasoch v drese Middlesbrough strelil osem gólov.
„(Dávid) je stále mladý hráč. Do Anglicka prišiel prvýkrát zo Slovenska. Bol to pre neho ťažký krok," pripomenul v závere sezóny manažér Boro Kim Hellberg.
Médiá však boli kritickejšie. „Je zjavné sklamanie, že slovenský reprezentant si vo svojej prvej sezóne na Riverside neviedol lepšie," napísal Dominic Shaw z regionálneho denníka The Northern Echo.
„Podpis zmluvy s útočníkom, ktorý dokáže strieľať góly, bola toto leto hlavná priorita Middlesbrough," napísal prednedávnom novinár špecializujúci sa na Middlesbrough Craig Johns z Teesside Live.
„A po získaní Willa Lanksheara panuje skutočné nadšenie," dodal v článku.
Mal ísť v stopách Harryho Kanea
Middlesbrough prednedávnom priviedol do klubu útočnú posilu Willa Lanksheara. Za 21-ročného útočníka zaplatil klub zhruba dvanásť miliónov libier. Stál o niekoľko miliónov viac než Strelec.
Anglický útočník prišiel pôvodne z Tottenhamu, no posledný ročník strávil na hosťovaní v druholigovom Oxford City, ktorý zostúpil do tretej najvyššej anglickej súťaže.
Lanskhear strávil deväť rokov v akadémii londýnskeho Arsenalu, keď sa s ním klub v pätnástich rokoch rozlúčil. Experti prirovnávali jeho herný štýl a inteligenciu k mladému Harrymu Kaneovi.
Podobal sa na neho totiž aj kariérnou cestou. Najlepší anglický útočník súčasnosti taktiež pôsobil v akadémii Arsenalu, no neskôr sa stal hviezdou rivala v Tottenhame.
V auguste 2022 podpísal Lankshear zmluvu v klube Spurs, kde sa stal najlepším hráčom rezervy v Premier League 2. V decembri 2024 debutoval v drese A-tímu, za ktorý odohral iba šesť súťažných zápasov.
Za posledné dve sezóny si prešiel hosťovaniami v druholigových kluboch West Brom a Oxford United.
Strelec je kreatívnejší typ útočníka
Lankshear odohral vlani o deväť zápasov v anglickej Championship viac než Strelec, presnejšie o 812 minút viac.
Strelil jedenásť gólov, zatiaľ čo Strelec zaznamenal osem presných zásahov. V priemere na 90 minút tak obaja strelili 0,32 gólu.
Strelec bol v anglickej Championship presnejší v posielaní lopty na bránu (48% k 42%), zatiaľ čo Angličan bol gólovo efektívnejší o tri percentá (18% k 15%).
Na rozdiel od Lanksheara, Slovák nie je len adresátom prihrávok do pokutového územia. Je skôr mobilný, technicky zručný útočník, ktorý sa pravidelne posúva hlbšie v poli, aby loptu podržal či zakombinoval so spoluhráčmi.
Strelec patril vlani medzi kreatívnejších útočníkov s priemerne 2,8 úspešnou prihrávkou smerom vpred na 90 minút (7. v lige medzi útočníkmi) a 1,3 úspešnou progresívnou prihrávkou na 90 minút (9. v lige medzi útočníkmi).
Skvelá forma v príprave
Vytvoril päť veľkých šancí, Lankshear ani jednu. Takisto zaznamenal o takmer dvesto metrov viac progresívneho pohybu s loptou (634 metrov).
„Má veľmi dobrú kvalitu v poslednej prihrávke a kombináciách. Každý vidí, že má vo všetkých týchto veciach špičkovú kvalitu," chválil Strelca Hellberg.
Manažér Middlesbrough ale potreboval, aby v šestnástke súpera dôslednejšie hrozil a svoje prepojenie využíval len ako sekundárnu schopnosť.
Potešiť ho ale môže skvelá forma slovenského útočníka v príprave. V prvých dvoch priateľských zápasoch sa Strelec postaral o tri góly.
Najskôr skóroval dvakrát za zatvorenými dverami proti portugalskému SC Farense, kde nastúpil v druhom polčase z lavičky. Tretí gól strelil škótskemu Celticu, ktorý sa o neho v minulosti zaujímal.
Kimovi Hellbergovi sa podľa britských médií páčilo, čo od Strelca vidí – pracovitosť, nasadenie a vytrvalosť.
Má stopercentnú dôveru trénera
„Myslím si, že David už vlani podnikol správne kroky,“ vysvetlil manažér a pokračoval: „Najdôležitejšie pre týchto hráčov je to, čo urobia počas predsezónnej prípravy.
Strelec prišiel vlani po konci prípravy. Bola to pre neho výzva. Má moju stopercentnú dôveru. Jeho potenciál je obrovský. Ale je veľmi ťažké uspieť v prvom roku v Anglicku, najmä keď neabsolvujete predsezónnu prípravu. Dôležité bude to, čo predvedie v tejto sezóne."
Skvelú formu vníma aj denník Northern Echo: „Strelec má náskok v snahe ukázať svojmu šéfovi, že sa dokáže zlepšiť oproti minulej sezóne, čo je nevyhnutné."
Môže byť zo Strelca najlepší zakončovateľ Championship?
Stávková kancelária Betfair dáva Strelcovi šance 25 ku 1. Lankshearovi 10 ku 1, čo je tretí najlepší kurz po Jarrodovi Bowenovi z West Hamu a Raulovi Jimenezovi z Wolverhamptonu.